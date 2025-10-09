Glaser o Pešírovi: Šest hodin práce týdně v Mostě za desítky tisíc... Která posila z ligy padla?
V krátké historii Baníku Most-Souš zažívá klub sportovně nejlepší období, sezonu v ČFL B rozjel tak, že vysněný postup do druhé ligy rozhodně není nereálný. Přesto to ve městě, mezi fanoušky a koneckonců i uvnitř oddílu vře. Nový ředitel Tomáš Pešír, rovněž místopředseda FAČR, začal v Mostě úřadovat zostra. Zničehonic odvolal sportovního manažera Petra Glasera, bývalého kapitána týmu, což ultras nelibě nesou. „Mají strach, aby to tady nezaniklo,“ říká Glaser v rozhovoru pro iSport, v němž se vymezuje proti Pešírovi. Prostor na vyjádření dostal i on, ale odmítl s tím, že se nyní věnuje naplno práci pro FAČR a pro Baník Most-Souš.
Co jste si jako první upřímně pomyslel, když jste se dozvěděl, že Tomáš Pešír jde do Mostu?
„Samozřejmě jsem to jméno znal. Utkvěla mi v paměti slova pana Šmicera po volbách FAČR o tom, že je schopný pro funkci udělat cokoliv a že otevírá správné dveře.“
Vám je zavřel.
„Bylo mi to jasné hned první den. Pan Pešír ohlásil svůj příjezd na klub kolem poledne, chtěl se sejít se všemi zaměstnanci, pak jít do kabiny A-týmu a následně na trénink. Na něm jsme se spolu měli potkat my dva. Bohužel hned po návštěvě kabiny áčka odjel do Prahy, takže jsem si s ním musel sám sjednat schůzku telefonicky. Potkali jsme se druhý den.“
Co na schůzce zaznělo?
„Okamžitě jsem pochopil, že spolupráce nebude možná. Nezazněla od něj jediná věta o tom, že tým si v tabulce vede fajn, má dobré hráče a soutěž je solidně rozehraná. Místo toho přišla arogantní kritika a předložení papíru s výplatami hráčů.“
Horváth přemýšlel, jestli to nepoloží
Nelíbily se mu?
„Říkal, že výplaty jsou neadekvátní a hráči strašně přeplácení. Jenom jsem seděl a koukal jak blázen. Znám totiž podmínky ostatních klubů, včetně těch