Priske na radaru velké váhy, je jednou ze tří variant. Spartu by převzal...

Už vloni se objevily zprávy, že by mohl odejít. Sparťanská veřejnost se zhrozila. Nyní se zvěsti opakují. Po službách Briana Priskeho, trenéra českých mistrů, se údajně poptává velká váha, nizozemský Feyenoord Rotterdam. Pokud by k dohodě skutečně došlo, podle informací Sportu by Priske předal letenský tým současnému asistentovi Larsi Friisovi.

Tu zprávu vyťukal na sociální síť X, dříve Twitter, Farzam Abolhosseini, uznávaný dánský fotbalový influencer, tedy člověk, jehož přestupové informace jsou velmi vydatné, podložené.

„Brian Priske je připravený kývnout Feyenoordu,“ napsal. Trenér Sparty je jedním ze tří jmen, které několikanásobný nizozemský mistr aktuálně řeší. Vedení klubu by chtělo představit nového šéfa týmu už příští víkend.

Priske v době, kdy se spekulace poprvé objevila, slavil společně s hráči titul, který získala Sparta pod jeho vedením podruhé v řadě. V týdnu navíc vyhrála pohár, v Plzni zdolala domácí Viktorii 2:1 a fanoušci tak mohli při posledním utkání sezony na Letné proti Plzni vystavit choreo s nápisem: My máme double.

To je však právě ten zádrhel. Úspěchy přitahují. Zájem je o hráče, kapitán Ladislav Krejčí je první na forhontě. Ale také o kouče.

„Když vyhráváte tituly, vždycky se objeví drby, spekulace. Jsem hrdý, že jsem koučem Sparty a nemyslím si, že to byl poslední zápas ve Spartě. Soustředím se na to, co je teď. Jsem vděčný za to, co na Letné prožívám,“ pronesl Priske po střetu s Viktorií. „Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane,“ dodal.

Možnosti nahrává i fakt, že je Feyenoord aktuálně bez trenéra. Arne Slot totiž odešel do Liverpoolu, který za něj nizozemské značce zaplatil více než 200 milionů korun. Priske by byl levnější, i když nedávno podepsal ve Spartě novou smlouvu do roku 2026. Navíc je zřejmé, že v Praze nevydrží do konce trenérského života.

Pokud by si Priske s nizozemským klubem opravdu plácnul, součástí dohody nebude jeho první asistent Friis. Kolem Sparty jdou zvěsti, že jedinou variantou na uvolněnou pozici by byl právě 48letý Dán.

Friis přišel do Sparty v prosinci 2022, kdy v realizačním týmu nahradil Thomase Nörgaarda. Na lavičce letenského týmu zapsal jeden start coby hlavní trenér. V dubnu v zápase s Bohemians (3:1) zaskočil za vyžluceného Priskeho.

„Byla samozřejmě čest stát v čele Sparty. V Dánsku jsem už vedl hodně zápasů z pozice hlavního, ale poprvé jsem měl tu možnost v tak velkém klubu," uvedl tehdy Friis.

Budou Letenští skutečně řešit změnu trenéra? To odhalí nejbližší dny a týdny.