Příprava Slavie: Rapid i slovenská generálka. Chybět bude devět opor

Třítýdenní dovolená, kondiční soustředění v Aigenu a následně přátelská utkání. Plán předsezonní přípravy se ve Slavii nevymyká normálu. Pouze v maličkostech. Na herní část soustředění si tentokrát Pražané například vybrali silnější soupeře, než mají ve zvyku. Velkou roli hraje i probíhající EURO, Slavia se bude muset obejít takřka po celou přípravu bez devíti reprezentantů. V nejlepším případě by mohli stihnout generálku se Žilinou.

„Sešívaní“ dávají v létě i v zimě tradičně větší důraz na fyzickou přípravu než na herní. Tentokrát si ale vybrali na letní kemp zajímavé soupeře. Mezi ně patří například Śląsk Wrocław, kterému jen o chlup unikl titul v polské Ekstraklase, čtvrtý klub rakouské Bundesligy Rapid Vídeň, který slávisté pravidelně skautují, či maďarská Puskás Akademia, se kterou změřila v zimě síly i Sparta.

Vše v Rakousku vyvrcholí 13. července generálkou proti Žilině. Stejně jako v lednu na závěr přípravy vyzvou slávisté slovenského soupeře, tentokrát ale nikoliv v kulisách domácího Edenu. Sešívaní celkově v Česku příliš času nestráví, jediný domácí zápas odehrají s Pardubicemi 29. června v Roudnici nad Labem. Utkání přemosťuje kondiční (17. - 25. června) a herní soustředění (1. - 13. července).

Starosti bude dělat Jindřichu Trpišovskému složení týmu. Na EURO jede devět hráčů – Mojmír Chytil, David Douděra, David Zima, Tomáš Holeš, Matěj Jurásek, Tomáš Vlček, Jindřich Staněk, Lukáš Provod a Ivan Schranz. V Edenu se tak říká, že je v plánu vzít „prakticky každého, kdo má nohy“. Mladíky i hráče, kteří v červenobílém dresu nemají jistou budoucnost.

Kdy by se měly opory týmu vrátit? Bude záležet na konci českého týmu na EURO. Svůj poslední zápas ve skupině hraje nároďák 26. června. Osmifinále se hraje mezi 29. červnem a 1. červencem, čtvrtfinále 5. a 6. července.

Určitý precedent k volnu, které reprezentanti od klubu dostanou, představuje šampionát z roku 2021. Tehdy se čeští hráči vrátili do Slavie dva týdny po vyřazení s Dánskem. Je tu však pár rozdílů: měli tehdy náročnější šampionát s velkými přelety po celé Evropě (i Asii), došli až do čtvrtfinále a museli si odbýt povinnosti karantény. Je možné, že kdyby český tým skončil například v osmifinále, slávisté dostanou volno na deset dní. Vrátili by se tak akorát před generálkou se Žilinou.

Měření sil se slovenským soupeřem ale rozhodně není pro reprezentanty nijak zvlášť důležité. Klíčová data jsou 22. července (začátek ligy) a 6./7. srpna (3. předkolo Ligy mistrů). Především na druhý termín budou chtít slávisté mít už tým kompletní a v top formě.