Expert: Priske zbořil stigma. Může být vzor pro burany. Co nervy u lavičky?

Pozorně sledoval cestu ke dvěma titulům v řadě, vždyť ho Sparta vychovala, zahrál si i za její první mančaft. Dnes navíc vyučuje mladé chlapce z akademie finanční gramotnost. Expert deníku Sport Roman Polom, někdejší stoper Letenských, Mladé Boleslavi, Hradce či Olomouce chápe Briana Priskeho, že mizí do Feyenoordu. Souhlasí s koučem reprezentace Ivanem Haškem, v čem dánský kouč pozvedl tuzemské poměry, neopomene však ani některé z neduhů.

Takže se Priskemu nedivíte, že přijal nabídku?

„Ne. Hráči, trenéři mají ambice se posouvat, vedle toho má Priske kulturně k Holandsku blíž než k nám. Spíš bych situaci stáhl na celý český fotbal.“

V čem?

„Je potřeba se zlepšovat, udělat ligu významnější, aby byla schopná hráče i trenéry takové úrovně udržet delší dobu. Kdyby Sparta hrála pravidelně Ligu mistrů, neměl by Priske důvod odejít. Musíme si zkrátka uvědomit, že z Nizozemska je blíž do top pěti lig, kam Priske směřuje, vždyť jako hráč působil v Premier League. Má cíl, vidí příklad Erika ten Haga nebo Arne Slota.“

Co přinesl Priske do Česka?

„Ivan Hašek řekl, že přinesl náročnost a profesionalitu. Já bych to ještě posunul na profesionální mentalitu.“

Jaký je v tom rozdíl?

„V Česku si na profesionalismus rádi hrajeme, ale profesně se tak v některých případech nechováme. Často není morálka podložená odborností, která byla z jeho strany nesporná. Pro mě je jeho největší výhra, samozřejmě vedle dvou titulů a poháru, že zbořil stigma o specifické české kabině, o tom, že tady nemohou být zahraniční trenéři nebo hráči. Tenhle dlouhodobý výsledek je důležitější než krátkodobý.“

Je důležité, že měl přesah do celé organizace, nejen do áčka?