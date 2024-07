Sejk jedná o Polsku, ale Sparta s ním dál počítá. Opce bude vysoká

Loni na podzim vrávoral na hraně sparťanského kádru, Václav Sejk pod bývalým trenérem Brianem Priske nastupoval sporadicky. Otevřeně přiznal, že s herním vytížením není spokojený, proto zamířil na půlroční hostování do nizozemské Rody.

„Spartu v hlavě mám,“ vykládal Sejk v únorovém rozhovoru pro deník Sport. „Můj sen je, abych byl jedním z hlavních článků týmu a vyhrával tituly tak, že na nich mám zásluhy.“

Jeho tvrzení by ve Spartě pravděpodobně nenabylo platnosti ani v příští sezoně. Byť hrotový útočník osmi góly pomohl Rodě ke kvalifikaci do nakonec neúspěšného play off o postup do vyšší soutěže.

Sparta v sobotu odehrála úvodní zápas letní přípravy proti AIK Stockholm (3:1). Při absenci Jana Kuchty, který se teprve nedávno vrátil z EURO v Německu, naskočil uprostřed ofenzivního trojzubce Indrit Tuci, autor povedené trefy. Do druhého poločasu zasáhl Victor Olatunji.

Oba muži se v nabité sezoně pokusí co nejsilněji zatlačit na Kuchtu, aktuální útočnou jedničku českého mistra. Letenští mají další variantu v univerzálovi Ermalu Krasniqim, kterého přivedli z Rapidu Bukurešť.

Pro Sejka ani po půl roce není ve Spartě místo. Proto hledá angažmá, kde bude hrát. O jeho služby projevilo zájem víc klubů, momentálně se dotahuje dohoda se Zaglebií Lubin, v uplynulé sezoně osmým týmem polské ligy. Jako první o tom informoval server inFotbal.cz.

Jednání mezi kluby se protáhla kvůli řešení detailů případné opce na trvalý přestup. Sparta její výši nasadila, čímž řada tazatelů odpadla. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz by měla překročit hranici tří milionů eur (téměř 75 milionů korun).

Pro srovnání – Sparta zřejmě za podobnou sumu přivedla před rokem ekvádorského reprezentanta Angela Preciada. Nelze proto očekávat, že by polský klub opci na konci nadcházející sezony aktivoval. Letenští se Sejkem dál počítají, je tedy pravděpodobné, že brzy dojde k podpisu nové smlouvy.

Český mistr ani hráč se s polským klubem ještě definitivně nedohodl, vše ovšem směřuje k tomu, že urostlý útočník by v úterý nebo ve středu mohl absolvovat zdravotní prohlídku a další den se zapojit do tréninku.

Pokud to klapne, Sejk se vydá na druhou zahraniční štaci za posledního půl roku.