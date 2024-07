Friis představuje kolegy: čtenář, organizátor i nejlepší z nejlepších

Realizační tým Sparty je složený z více národností. Dánové, Fin, Češi, Skot, Španěl, Polák… „Ale máme dobrou chemii,“ ujistil asistent Michal Vávra. Ovšem šéfem trenérské party se po odchodu Briana Priskeho stal Lars Friis. 48letý kouč se během herního soustředění v Německu usadil do křesla hotelové restaurace a pro deník Sport a web iSport.cz představil redakcí vybrané kolegy z nejužšího trenérského štábu, se kterými v pátek vkročí do nové ligové sezony.

Jens Askou

asistent trenéra

„Bývalý fotbalista, hrál v zahraničí. Byl hlavním trenérem už slušnou řádku let. Ví, o co jde, co je potřeba. Může do všeho sám zasahovat. Pohání ho tvrdá práce. Je velkým zastáncem toho, že když tvrdě pracujete, přijde to a máte i víc štěstí. Je opravdu dobrý chlap, navíc pochází ze stejné oblasti v Dánsku jako já a Christian. Rád se dostává do opravdu velkých detailů.“