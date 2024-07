Friis o kádru i titulu: Konkurence je ostrá. Posily? Jsem rád, že přišly

Jste připravení na novou sezonu?

„Sice nejsme ve stejném složení realizačního ani hráčského kádru, ale součástí týmu je stále hodně hráčů, kteří v posledních dvou sezonách získali titul a byli úspěšní. Co se týče kádru, jsme podle mě připravení.“

Očekáváte těžkou sezonu vzhledem k tomu, jak posilují soupeři?

„V první řadě chci říct, že veškerý svůj čas budu věnovat našemu týmu, pozornost směrem k ostatním mužstvům bude nulová. Bod číslo jedna jsme my.“

A bude Sparta bojovat o třetí titul v řadě?

„Bude to těžké, v soutěži je ostrá konkurence. Vždycky je náročné, když hrajete o nejvyšší příčky. Očekávám těžkou bitvu o titul, ale jsme na ni připravení. Mít nejvyšší cíle je součástí Sparty. Proto jsme tady a s tím také vstupujeme do následující sezony.“

Jen pár dnů před startem ligy dorazili Imanol García a Mathias Ross. Představoval jste si, že přijdou dřív?

„Víme, jak jsou jednání v průběhu přestupových období složitá. To se někdy stává, že se přibrzdí. Beru to tak, jak to je. To je realita. Všichni se společně bavíme o transferech a tvrdě pracujeme, abychom je realizovali. Já jsem hlavně spokojený, že oba hráči jsou tady.“

Co si slibujete od prvního z nich?

„Imanol je živelný hráč, v defenzivě velmi rychlý. Technicky je pak dobře vybavený a pomůže nám ve chvíli, kdy budeme na míči. Byl vychovaný v Athletiku Bilbao, což je slušné fotbalové vzdělání. Těším se, až ho budeme moct využít a věřím, že dobře zapadne do našeho způsobu hry.“

Další posilou do defenzivy je Ross.

„Sice jde o středního obránce, ale může zastat víc pozic. Jde o čistého obránce, miluje bránění. Je hráčem Galatasaraye, ale naposledy hostoval v nizozemské lize, kde odehrál za poslední měsíce hned několik zápasů.“

V čem vám pomůže?

„Samozřejmě především s obrannou fází, ale má velmi dobré fyzické parametry, což nám pomůže při defenzivních i ofenzivních standardních situacích.“

Kdy budou připraveni zasáhnout do zápasu?

„Dneska už trénovali a vypadali velmi dobře. Podstoupili testy, které také zvládli solidně. Jestli budou hrát proti Pardubicím? Uvidíme. Jestli proti Shamrocku? Nedokážu říct. Prostě nastoupí hned, jakmile si budeme jistí, že je pro ně správný čas.“

Stejně jako reprezentanti, kteří se už kompletně připojili k týmu?

„Je těžké o nich mluvit obecně. Budeme k nim přistupovat individuálně, protože někteří jsou s námi v tréninku už týden, další teprve dorazili. Někdo odehrál na turnaji docela dost minut, jiný zase nehrál skoro vůbec. Je to opravdu rozdílné.“

Jak to bude s nimi tedy vypadat?

„Máme v klubu postavenou velmi dobrou testovací baterii, která nám ukáže, kdy jsou hráči připravení do zápasu. Nemůžu v tento okamžik říct, že všech šest reprezentantů bude hrát tenhle nebo jiný zápas. A je potřeba si pamatovat, že nejde jen o fyzickou, ale také mentální stránku. Vždyť hráči neměli v tomto roce příliš dovolené.“

Bude Sparta v úvodu sezony hodně točit sestavu?

„Jsme připravení a interně jsme se o tom už bavili. Souvisí to právě s reprezentanty. V první části sezony nás čeká hodně zápasů, což napovídá, že budeme sestavou rotovat. Nebude moc hráčů, kteří odehrají devadesát minut a budou v základní sestavě každý zápas. Teď ale nedokážu říct, kdo a kolik toho absolvuje. To je těžké.“

Dostanou ovšem větší šanci mladí hráči?

„Jsou součástí našeho kádru, hodně se učí novým věcem, jsou dobří, aby nám pomohli v určitých aspektech. Budou součástí rotace, ale opravdu neumím říct, kolik a kde toho odehrají. Zápasy budou přicházet rychle za sebou, musíme být do nich připraveni nejlépe, jak budeme moct.“

Kvalifikaci Ligy mistrů rozehrajete příští týden s irským Shamrockem. Co víte o soupeři?

„Jejich zápasy jsme pozorně sledovali, na obou utkáních (v 1. předkole s islandským Vikingurem) jsme měli své zástupce a analytici se věnují rozboru utkání. Já jsem je také viděl. Shamrock má tým bojovníků a musíme se připravit na velkou bitvu. Oni zejména v Evropě hrají s velkým srdcem. Víme, že dali dva góly z rychlé přechodové fáze a doma mají v zádech silné fanoušky, což jim pochopitelně pomáhá.“