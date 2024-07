Chaluš: Uchenna mě poslechl, byl skvělý. Při břevnu mu zatrnulo

To když jste obranným skluzem napálil břevno vlastní branky?

„Tlačil jsem to očima ven ... Vybavil jsem si, že by bylo blbé, kdybych připravil Markyho o čisté konto, ale štěstí přeje připraveným. Na Bohemce jsem měl podobnu situaci, zareagoval jsem o malinkou chvíli později, a proto jsem musel do skluzu, jinak by jejich hráč zakončoval. Věřil jsem, že po tom břevně to už zvládneme.“

Ale drhlo to, že?

„V soutěži není žádný zápas lehký. Pro nás bylo hodně důležité navázat na ten čtvrteční zápas a potvrdit to. Jablonec první zápas vyhrál, my naopak na Bohemce prohráli, takže teď to bylo moc důležité. Někdy jsou takové výhry ještě cennější.“

Jaké to bylo se sedmi změnami v základu oproti čtvrtku?

„Těžké, ale máme hodně vyrovnaný a silný tým. Hodně hráčů by si zasloužilo být v sestavě, ale hrát jich může jen jedenáct. O to cennější je, že i se sedmi změnami jsme porazili silný Jablonec. Ukázali jsme, že většina kádru je konkurenceschopná. Každý může na někoho zatlačit a tím se můžeme navzájem zlepšovat.“

S Uchennou, který v lize debutoval, jste si vyhověl?

„Byl skvělý, říkal jsem mu to. Nepochyboval jsem o něm. Jen jsem mu říkal: poslouchej, buď tam, kde máš. Bylo vidět, že jeho výkon každou minutou rostl. Chtěl jsem, ať do toho přidá i emoce. Poslechl mě, fakt byl skvělý.“

Hned na začátku ztratil míč, ale nepoznamenalo ho to.

„Všichni jsme ho celý zápas podporovali. Je důležité chytit se první přihrávkou, ale to on asi nikdy neslyšel... Bylo mu to úplně jedno. (smích) V tréninku je taky silný, věřili jsme, že to zvládne.“

V první půli to ale dost skřípalo...

„Jo, nějaké chyby tam byly. Máme široký kádr, v tomto složení v trojkové obraně jsme s Kájou (Pojezným) a Učim (Uchennou) hráli poprvé. Chvilku jsme si na sebe zvykali, výkony všech pak ale rostly. A když pak máte tak silnou střídačku a přijde Ewe, Klímič (Klíma) a Preky (Prekop), je to hodně znát. Ve druhém poločase se to pak ukázalo.“

Vám osobně sedí více obranná řada ve třech, nebo čtyřech?

„Zatím jsem tady odehrál dva zápasy a vždy ve trojce. Čtyřce se nebráním, hrál jsem ji prakticky celý život. Odmalička se hraje čtyřka, až v dospělém fotbale se přechází na trojku. Mně to je jedno. Mám rád, když jsme ve trojce uprostřed a mám možnost hru řídit kolem sebe, ale to se dá i v e čtyřce. Nevidím v tom problém.“