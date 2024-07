Liga očima fanoušků: Bohemians by spadli i z ČFL, Sparta byla pomalá

Video se připravuje ... Nový ligový ročník má za sebou své druhé pokračování, které mimo jiné přineslo i první bodový zisk nováčka z Dukly. Ta porazila Bohemians 1:0 po obrovské chybě brankáře Reichla, podle fanoušků byl ale výkon „klokanů“ tak matný, že by „nestačil ani na záchranu v ČFL“. V Baníku velebí Ewertona, v Plzni zase větší číslo bot hradeckých forvardů… Slávistický tábor neopomenul zmínit vítězné derby béček, Letenští žehrají na pomalý a nepřesvědčivý výkon svého celku. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

BOHEMIANS PRAHA 1905 Všechno zapomenuto, urážka fanoušků! Hotovo, povedlo se! O čem mluvím? O jarní taškařici v Karviné, na kterou do sobotního odpoledne mnoho příznivců stále neumělo zapomenout. Zápas na Julisce s přehledem dokázal, že nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř, a moravskou epizodu vrhl do stínu. Bohemians výkonem, který by nestačil ani na záchranu v ČFL, urazili všechny příznivce ligového fotbalu, o vlastních fanoušcích ani nemluvím. Proč stejně nehovořím o Dukle? Protože ta nemá v lize co dělat! S respektem k hráčům, kdy někteří mají vrchol za sebou a jiní zkrátka nemají potřebnou kvalitu. A naprosto bez respektu ve všem ostatním! Třeba nahnat fanoušky do jednoho vstupu, nechat vytvořit frontu v řádech desítek metrů a pak se omlouvat tzv. „na Gotta" ve stylu, že jsem to nečekal. S tímto, přátelé, jděte do kopru! Je strašně jednoduché hodit celou truchlohru na Reichla, protože dostat gól ze dvou kilometrů se nestává úplně často, ale spíš najdu pochopení pro něj než většinu ostatních, kteří zřejmě vyrazili do Dejvic na hezkou procházku. Klokani bojují! Vít Lukeš. 32 let, živnostník

BANÍK OSTRAVA Evropa byla svátek. Nepostradatelný Ewerton Čtvrteční návrat do Evropy byl pro Ostravu skutečným svátkem a lépe snad dopadnout nemohl. Zápas s Urartu sledoval téměř vyprodaný stadion a fanoušci fandili celý zápas, jak se na poháry patří. Pětigólová výhra mohla být mnohem vyšší, hráči soupeře byli evidentně překvapeni naší agresivitou, a hlavně presinkem. Kvalita na míči byla jednoznačně na naší straně. Jedinou malou kaňkou byl zbytečný gól v poslední minutě. I tak jedeme do Arménie s krásným náskokem a já věřím, že přivezeme tři body i zvenku. Je to třeba i kvůli klubovému koeficientu. S Kodaní se pak může stát cokoliv… Ligové utkání s Jabloncem tolik zábavy nepřineslo. Trenér Hapal udělal sedm změn v sestavě, čímž hodně zariskoval, ale nakonec mu to vyšlo a důležité tři body zůstaly v Ostravě. Vynikající a pro nás momentálně naprosto nepostradatelný Ewerton jedinou brankou zápas rozhodl. Někteří hráči, kteří nastoupili, se ukázali v dobrém světle a po delší době bychom mohli mít vyrovnanější širší kádr. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, Vedoucí prodeje

VIKTORIA PLZEŇ Luxus v ochozech, až na ten pokřik První zápas doma, první výhra doma. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, zatím to pořád není ono. Hradec si s námi vyměnil hráče, na Vašulínovi byla vidět snaha, jenže moc mu to nešlo. První poločas opět dobrý, točíme soupeře na kolotoči, nicméně branka nikde. Ve druhém jsme gól dali, ale to zase byla slabota. A kdyby měl soupeřův hráč menší číslo bot než náš obránce, byla by to asi remíza. Tak těsný byl ten ofsajd... Už se z toho stává strašná věda, až to člověka přestává bavit, protože se v tom nevyzná. Štěstí, že hradecké hráče netáhli zpátky kvůli dohrání – třeba od Prahy – jako se to přihodilo na olympiádě. Ale nic, hotovo! Body jsou doma, to je zatím hlavní. S realitou se srazíme za pár týdnů – buď v lize, nebo v pohárech. Nálada v ochozech výborná, choreo skvělé. Kat v plzeňských barvách byl fakt luxusní. Pouze pokřik o Chorém jsem úplně neschvaloval. Šel za penězi a zatím na nás neřekl křivé slovo. Něco nám vyhrál, a že se stal slávistou, to ať si srovná se svědomím sám. Už slavná Tribuna Sever ho přivítala po svém a dál se uvidí. V sobotu Jablonec, budeme navlékat další náhrdelník výher? Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce

SLAVIA PRAHA Povzbuzení před Libercem, naděje v béčku Slavia v sobotu zažila zápas, jakých v minulé sezoně zas tolik nebylo. Budějovicím vstřelila z prvních dvou šancí dvě branky a v desáté minutě bylo hotovo. Zbytek utkání tak mohl proběhnout v poklidu a můžeme jen litovat, že gólů nepadlo ještě více, šancí bylo dost. Sezona se však přirozeně neláme v těchto duelech, ale v zápasech, jako byl ten na Slovácku nebo bude v Liberci. Před těžkým pátečním výjezdem snad tato výhra poslouží jako důležité zvýšení sebevědomí. V neděli dopoledne pak rezerva Slavie porazila v derby Spartu 2:1 a sebrala ve druhém kole první druholigové body v této sezoně. Výhra to byla naprosto zasloužená, Slavia byla v zápase lepší než její soupeř, přitom nastoupila v základní sestavě mladší v průměru o více než rok, ve které se výborně ukazují hráči jako Konečný, Pech nebo šestnáctiletý Belžík. Béčko nemá ambice udělat v druhé lize výraznější úspěchy, pokud ovšem s takto mladým kádrem dokáže sbírat body, bude to pro hráče skvělý vstup do jejich kariér v dospělém fotbale. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník