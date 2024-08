Karviná baví ligu. Hyský pozvedl tým aktivní hrou. Přibyl mu ještě útočník

Nejzábavnější tým prvních dvou kol Chance ligy? To musíte až do Slezska, kam se nikomu z Čech nechce jezdit. Trenér Martin Hyský nicméně do Karviné zajel rád, podepsal s MFK smlouvu a za krátkou dobu nahustil do hráčů principy moderního fotbalu. Rychlého, organizovaného, technického, dominantního na míči. „Takhle to teď chceme hrát,“ potvrdil mazák Jiří Fleišman.