MLS na Bazalech rezonovala. Hapal: Rigo dostal pohlavek, kam by šel?

Článek o lukrativní nabídce Minnesoty na Tomáše Riga, který v deníku Sport a webu iSport.cz vyšel v sobotu , v Ostravě rezonoval. Slovenský reprezentant v neděli po výhře nad Hradcem Králové (1:0), ke které pomohl asistencí, na přímý dotaz sympaticky nic nemlžil a redakční informace potvrdil. „Mluvil jsem o nabídce s agentem, rodiči, přítelkyní... Co je na stole, tím by se člověk měl zabývat. Ale jakmile to Baník odmítl, přestal jsem na to myslet,“ popisoval dvaadvacetiletý středopolař, kterému transfer do americké MLS nedoporučil kouč Pavel Hapal.

„Dal jsem mu v kabině pohlavek a řekl, kam chce odcházet,“ usmíval se trenér. „Ještě má čas. Nevím, jestli by pro něj byla Amerika zajímavá, navíc ho za rok ještě čeká EURO U21. Je pro nás důležitý,“ doplnil Hapal.

Vzápětí ještě dodal, že historicky nemá dobrou zkušenost s tím, když hráči nad nabídkami příliš přemýšlejí. „Četl jsem to jen u vás, víc o tom nevím. Ale obecně se snažím hráče od těchto věcí oprostit, protože se mi několikrát potvrdilo, že jakmile má někdo zamotanou hlavu, jde výkonnostně dolů. Tomáš to vnímá, ale chce pomoct Baníku. Je pokorný, dělá vše pro to, aby byl klub úspěšný. Máme spoustu hráčů, kteří jsou žhavým zbožím pro evropský fotbal,“ pochvaloval si kouč.

Sám Rigo vypadal, že je záležitost uzavřená. Samozřejmě kvůli tomu, že management řekl ne. Navíc přestupní okno v USA končí 14. srpna. „Asi to nedopadne,“ uvedl. „Komunikovali jsme, ale když Baník zakázal komunikaci, vypustil jsem to z hlavy. Zatím zůstávám.“

Na Bazalech naopak nezůstal Quadri Adediran, což bylo vzhledem k tomu, že v minulých dnech necestoval s týmem do Dánska, jasné. Nigerijec se předčasně vrátil do Českých Budějovic, ve Slezsku tak vydržel jen půl roku.

„Odcházel asi zklamaný, že nedostal tolik prostoru. Přesto ho musím vyzdvihnout, že nám pomohl v určitých zápasech a nějaké góly vstřelil. Bylo z něj cítit, že je smutný, ale máme další čtyři útočníky,“ vysvětloval Hapal.

Prostor zatím nedostává ani obránce Michal Fukala. Ostrava ho chtěla z Liberce získat už v zimě, dokonce se přestup řešil už před pár lety. Avšak transfer klapnul až teď v létě po vypršení smlouvy ve Slovanu. Bek paběrkuje, přednost dostávají jiní.

„Líbí se mi, že není otrávený. Je připravený, poctivě pracuje, zůstává pozitivní. Teď začala sezona, opíráme se o nějakou sestavu, ale ročník bude mít nějaký vývoj. Ví, že když bude takhle pokračovat, šanci dostane,“ naznačil Hapal.

Naopak Eldar Šehič by podle informací iSport.cz rád odešel na hostování. Bosňan nedostal příležitost ani na jednu soutěžní minutu. Ani ve chvíli, kdy Patricka Kpoza trápí problém s rukou. Má jít dokonce o drobnou zlomeninu, se kterou Ghaňan nastoupil v Kodani.

Proti Hradci Králové jej skvěle zastoupil Daniel Holzer. Poslal do vápna několik zajímavých centrů na levé straně byl tentokrát nebezpečnější než Ewerton. Kdyby spoluhráči lépe zakončovali nebo aspoň chodili na přední tyč, mohl si do statistik zapsat áčko. „Výborně to odjezdil, i když to měl se Čmelíkem složité. Výborně se na něj navazoval. Znám ho, je velice rychlý. Ale Holzi makal.“

Pravděpodobné nicméně je, že ve čtvrtek v odvetě s dánským velkoklubem se Hapal vrátí k rozestavení 4–2–3–1 a sestavě jako v úvodním utkání třetího předkola Konferenční ligy.