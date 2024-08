Šéf disciplinárky: Pyro může být zločin. Poborský ho vyvedl z omylu

Jak se narodilo, že jste se stal předsedou disciplinárky? Mluvilo se o tom, že ačkoli vás fakticky navrhl Baník, stála za tím Slavia.

„Slavia v tom nebyla. Oslovil mě skutečně pan Brabec z Baníku na doporučení lidí z právnického prostředí, kteří se pohybují také ve fotbale.“

Sparta, jmenovitě František Čupr, si postěžovala, že vás před jmenováním neznala, takže pro vás nemohla hlasovat. Už jste se seznámili?

„Já na pana Čupra nemám telefon, před jmenováním jsem se s nikým z klubu skutečně nepotkal. Ale při prvním ligovém utkání jsme se setkali v poločasové přestávce, představil jsem se a dohodli jsme se, že se zástupci klubů povedu rozhovory.“

Velkým a pro některé fanoušky zásadním tématem je pyrotechnika. Od vás se možná čekal vstřícnější přístup než od vašeho předchůdce Richarda Bačka. Ovšem vysoké čtvrteční tresty pro Spartu (200 000) i Slavii (250 000) tomu neodpovídají. Jak se tedy k pyru stavíte?

„Když jsem nastupoval do funkce, měl jsem takovou optimistickou představu. Já se jí nevzdávám, ale nyní vidím, že možná byla příliš naivní. Ta představa spočívala v tom, že bychom našli míru a mohli pyro používat tak, aby nemuselo být trestáno. Jenže přišlo jisté prozření. To, co jsem viděl, bylo masivní použití vystřelovací pyrotechniky, v podstatě ohňostroj. Když jsem viděl záběry, vlastně jsem se strašně bál. Bavíme se o pyrotechnice, která se nikdy nesmí odpalovat z ruky a člověk smí být nejblíže tři až pět metrů. To se tady samozřejmě neděje.“

Jak vypadá ta vaše optimistická představa?

„Když někdo vymyslel kolo, není potřeba ho vymýšlet znovu. Moje inspirace je ve Skandinávii, v Norsku a Dánsku. Tam existuje bezpečnostní analýza každého stadionu, spolupracují hasiči a fanoušci. Pyrotechniku smí odpalovat lidé starší jednadvaceti let, bez vlivu alkoholu a jiných drog, dodržuje se bezpečná vzdálenost při používání. U nás se odpaluje pyrotechnika leckdy pod plachtou, pod ní jsou samozřejmě fanoušci, teplota pyra dosahuje 1200 až 1600 stupňů Celsia. Myslím, že vlasy ani oblečení by na tom člověku nezůstaly… Pyro může být hezké, ale musí být především bezpečné.“

Po čtvrtečním ostrém verdiktu jste měl početné reakce. I od Sparty a Slavie?

„Ne, tyto kluby mě nekontaktovaly. Ještě bych chtěl říct, že fanoušci říkají, že pyro není zločin. Chtěl bych jim říct, že se pletou. Pyro může být zločin. Může být v rozporu se zákonem. Od roku 2022 tu máme zákon, že kdo přinese pyro, dopouští se přestupku pod hrozbou pokuty deset až sto tisíc korun, následně může být potrestán zákazem vstupu na stadion, a pokud i ten poruší, už se jedná o trestný čin. Ale pochopil jsem, že část veřejnosti se nechce nechat regulovat.“

Podstatná asi bude komunikace s kluby.

„Určitě. Já zatím využívám své neznámé tváře a objíždím kluby. Jsem na stadionu dlouho před zápasem a chovám se jako běžný fanoušek, všímám si kontrol u vstupů. Není výjimkou, že mě neprohledávají. Ale stejně je jasné, že takové množství pyrotechniky nemůže pronést na stadion fanoušek běžnou cestou. Myslím, že se tak děje skrze osoby, které na stadionu vykonávají práci.“

Není to tak, že kluby o tom dobře vědí?

„Správná připomínka. Nechceme začínat tím, že budeme podezřívat v tomto kluby, to by nebylo správné vykročení. Dovedu si představit, že tam je tichá tolerance, ale nemám pro to jediný podklad.“

Dá se říct, že pokuty za pyrotechniku se budou pohybovat ve výši, kterou pocítila pražská „S“?

„Ne. Neexistuje žádný ceník. Nyní o této výši pokuty rozhodly masivnost a nekontrolovatelnost použití pyrotechniky.“

A když se to bude opakovat, dojde k navýšení.

„Věřím, že takto masivně už k podobné věci nedojde.“

Stát se to rozhodně může.

„Pak ano, můžeme trestat až do výše deseti milionů korun.“

A také zavírat sektory či celé stadiony.

„Toho já nejsem příznivcem, trestají se tím lidé či skupiny, které jsou ve věci nevinně. Na druhou stranu nemůžu říct, že toho určitě nevyužijeme.“

Pozornost vzbudila i vaše rozhodnutí v trestech za červené karty. V podstatě se zdá, že jste najeli na režim Premier League, kde přímé vyloučení rovná se stopka na tři zápasy. Bude to tak?

„Nenene. Určitě ne. Zkoumáme každý zákrok velmi pečlivě. Všechny vypadaly tak, že šlo o faul, kde špunty kopačky letěly směrem dopředu, došlo k prošlápnutí nohy. Tato charakteristika všechny zákroky spojuje. Kluby samy říkají, a my s tím souhlasíme, že hráči jsou jejich největší hodnota. Proto je chceme chránit. Důležitou roli hraje pohled bývalého hráče Karla Poborského. Už mě několikrát vyvedl z omylu. Já měl názor, že se hráč zachoval jako nešika. On mě ujistil, že dobře věděl, co dělá. Že kdyby byl nešikou, dopadlo by to mnohem hůř pro soupeře i pro něj. Že nedošlo ke zranění, neznamená, že budeme trestat méně. Naopak, kdyby k němu došlo, nebavíme se o rozmezí 1 až 6 zápasů, nýbrž 2 až 12. V případě větších následků ještě víc.“

Jak jste přišel na Karla Poborského?

„Řád umožňuje disciplinární komisi mít sportovní radu coby poradní orgán. Oslovil jsem Karla, sešel jsem se s ním a varoval ho, že se na sociálních sítích dočká spíš hejtů než pochval. Probrali jsme vše spolu a on souhlasil.“