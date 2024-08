Trpišovský: Herní zlepšení po repre pauze. Bez Oscara? Nepředstavitelné

Dřelo to. Slavia o poločase s Teplicemi odcházela do šaten, aniž by si vytvořila nebezpečnější šanci. Po pauze navíc inkasovala a otočku proti outsiderovi na 2:1 dokonala až v posledních deseti minutách. I Jindřich Trpišovský přiznal, že se mu první dějství vůbec nezamlouvalo a slibuje ofenzivní zlepšení. „Věřím, že rytmus do ofenzivy nabereme po repre pauze,“ pravil a rozpovídal se o klíčovém záložníkovi Oscarovi.

Měli jste namále, ale nakonec slavíte tři body. Jak zápas hodnotíte?

„Na začátku jsme neproměnili určité možnosti, třeba když byl Venca sám před gólmanem. Z převahy jsme nic nevytěžili. Teplice dobře bránily a ztěžovaly nám hru. Chyběl nám pohyb za obranu. Někdy nám chyběl po dobré kombinaci jen krok. Po inkasovaném gólu to bylo hektické, vytvořili jsme si velký tlak do vápna. Pomohl nám Oskyho gól a střídající hráči. Z naší strany to nebyl úplně ten běžecký výkon, který jsme potřebovali, Mojma měl pod sebou málo hráčů.

Nabádal jste o pauze k větší trpělivosti?

„O trpělivosti toho moc o půli nepadlo. Výkon se nám u některých hráčů nelíbil. Chtěl jsem spíš, abychom hráli naopak daleko rychleji, museli jsme zvýšit tempo."

Neměl jste obavu u druhého gólu, že ho zruší VAR?

„Neviděl jsem to, bylo to u střídačky hostů, kde bylo hodně lidí. Sám jsem navíc byl zřejmě otočený.“

Jak jste skládal sestavu?

„Šlo o zdravotní stav, momentální rozpoložení i úterní zápas play-off o Ligu mistrů. Jde v rychlém sledu. Chtěli jsme dostat do hry některé hráče, které chceme rozehrát. Měli jsme varianty střídání, kdyby se to lépe vyvíjelo. Nakonec jsme střídali úplně jinak. Byla tam i reakce na výkony.

Herní styl Slavie se změnil – více nakopávaných balonů, více centrů. Přináší to body, ale množství fanoušků poukazuje na to, že atraktivita výkonů šla dolu. Co byste jim na to řekl?

„Na některých hráčích je vidět, že nemají rytmus. U ofenzivních hráčů je tato liga hrozně složitá a náročná. Vidíme české týmy jako Baník, který celý zápas mačká Kodaň. Vyhrávat v české lize není jednoduché. Dopředu nás trápí efektivita, kdybychom vyřešili první situaci, zápas je jiný. Pak přijede Union Saint-Gillois a vytvoříme si třikrát více šancí než v lize. Tým potřebuje rytmus a rotace tomu také moc nepomohou. Jsem přesvědčený, že se to ale bude postupem času zlepšovat. Teď potřebujeme, abychom ty zápasy zvládali až takhle. Neříkám, že bych si nepředstavoval, abychom dávali více gólů a vytvářeli si více šancí. Ale věřím, že rytmus do ofenzivy nabereme po repre pauze.

Oscar opět odehrál skvělý zápas, navíc se trefil od května potřetí. Umíte si představit Slavii bez něj?

„Neumím. Pro to, jak hrajeme, je úplně unikátní. Hodně se mluví o tom, že nedostáváme góly, že je to práce obrany a gólmana, ale je to velká zásluha i Oskyho. Když mu naskakují čísla, ještě více na sebe upozorňujete. Jezdí na něj spoustu klubů. Má ale smlouvu a je tu spokojený, uvidíme, co se stane dál. Ale momentálně si opravdu nedokážu představit zápas bez něj. Je v nejlepším věku, má herní pohodu a už má více než 180 zápasů za Slavii.“

Od Zafeirise už je to směrem dopředu také lepší, že?

„Jednoznačně. V Belgii cítil únavu, neměl šťávu. Na hře dopředu hodně zapracoval. Chce si pro míče chodit, má aktivitu, i když se týmu nedaří. Dostal cenu pro hráče zápasu a předal ji Oscarovi, je to týmový hráč a hodný kluk. Je stále mladý a kvalita v řešení situací se zlepšuje časem. Strašně nám proti Teplicím pomohl, střed byl hodně přehuštěný.“