Janotku lákal Baník, teď ho obral i s dvacátníky. Hapal: Asi udělal dobře

Stále platí, že do čeho kopne, to tam spadne. Oslavenec Jan Kliment dalšími dvěma zásahy připravil fotbalisty Baníku o výhru v Olomouci (2:2), po které před jedenáctitisícovou návštěvou sahal. V souboji moravsko-slezských rivalů šlo o výrazný kontrast. Zatímco kanonýr Sigmy je možná v životním laufu, útočníci Ostravy se trápí. Vykartovaný Erik Prekop seděl jen na tribuně, a když v tutovce hlavou selhal i Ewerton, musel to na sebe vzít dvacetiletý klenot Matěj Šín. Zápas navzdory vedru bavil.