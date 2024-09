Hapal: Jedenáct bodů je nějaký počin. Markovič je v repre zaslouženě

Takže jste s jedenácti body spokojen?

„Je to nějaký počin. V Olomouci jsme chtěli víc, byli jsme tomu blízko. I v Karviné jsme mohli přemýšlet o výhře, kdybychom nedostali červenou kartu a proměnili šance. Teď jsme dvě branky vstřelili, ale nestačilo to. Jedenáct bodů svědčí o vyrovnanosti. Viděl jsem zápas Sparty a Hradec hrál velmi dobře. Sparta také tahala nohy, ale zvládli to, my bohužel ne.“

Remíza z Olomouce je tedy pro vás málo.

„Je třeba respektovat sílu Sigmy, která je velice pohyblivá, živá, má kvalitní mužstvo, ale vnímám to trochu jako ztrátu. Měli jsme k vítězství blíž, protože za stavu 2:1 jsme měli šance a potom jsme to mohli zamknout. To se nepovedlo. Ale pro diváka výborné, nahoru dolů, hodně šancí, takže je třeba to brát.“

Neztratili jste vystřídáním Matěje Šína a Abdullahiho Tanka vpředu nebezpečnost?

„Šíňas měl v týdnu teploty a v tom počasí jel nadoraz. Sám mi při střídání řekl, že už toho bylo dost. Přece jen jsme už nestíhali presinkové situace nahoře, proto to střídání. I Tomáš Rigo a Boulis toho měli plné kecky, protože odehráli všechna utkání. Někdy vám holt dojde, nám se to stalo teď, i když ne až tak, že by leželi na zemi a chytaly je křeče. Ale střídání se povedlo, Jirka Klíma šel sám na bránu, škoda, že byl trošku rozhozený kontaktem. Nechtěli jsme jen bránit výsledek s defenzivními hráči.“

Šín je v nominaci reprezentační dvacítky, ale je náhradníkem v jednadvacítce i v áčku. Řešili jste tuhle zvláštnost?

„To není otázka na mě, ale na reprezentační trenéry.“

Chápu, ale znáte ho a třeba jste to probírali.

„S Šíňasem pracujeme, je to velký talent Baníku, dostává prostor, tentokrát se dvakrát střelecky prosadil. Myslím si, že by se měli přidat i další hráči. Kdyby proměnil hned tu první šanci, mohl dát hattrick. Je radost s ním pracovat. Teď ho jen zabrzdil zdravotní stav.“

Do seniorského národního týmu je poprvé povolán Jakub Markovič.

„Myslím si, že logické vyústění, protože je to gólman, který chytá pravidelně. Nevím, jestli ostatní kluci ano. Trenéři ho vzali možná i na úkor Kinského, který jede pomoci jednadvacítce. Ale zasloužil si to, jsme za to rádi.“

Co říkáte na dvougólového Jana Klimenta, který byl pro vaše stopery hodně nepříjemný?

„Je, vždycky byl, ale to dojetí a některé věci se mi nelíbily. Konzultoval jsem to s rozhodčím, ale nebylo to úplně korektní. Každopádně je nepříjemný, daří se mu střelecky, dal krásný gól a má formu.“

Před dvěma lety jste chtěl Tomáše Janotku do trenérského týmu v Baníku, teď vás obral o body. Jste v kontaktu?

„Neměl jsem teď moc čas chodit se starými pány na fotbal, kde jsem ho pravidelně potkával. V kontaktu příliš nejsme, jen jsme se viděli na fotbale v Karviné, kde jsme si popovídali. Možná to pro něj bylo dobré rozhodnutí, že nakonec k nám nešel, protože by byl asistentem. Zůstal, minulý rok udělal s béčkem kus práce. Vedení se rozhodlo odvolat trenéra, on byl na řadě a myslím si, že je to fajn. Velké povzbuzení pro fotbal v Sigmě, kde mužstvo omladil, i když nechci mluvit o starších hráčích, kteří v týmu nejsou. Jsou pracovití, běhaví a hlavně má výsledky. To je nejpodstatnější.“