Byznys s hráči: víc než miliarda a půl pro agenty. Nejvíc fandí Slavii

Větší peníze na účty českých prvoligových klubů? Radost z nich nemají jen jejich bossové a finanční ředitelé, ale i fotbalisté. A nejen oni. Také muži, kteří se točí kolem a zpravidla za ně vyjednávají. Hráčští agenti. Deník Sport v rámci seriálu Peníze v lize přináší přehled, kolik dostali v rozmezí let 2017-22, kdy ještě byly částky k dispozici. Nejvíc musejí mít rádi pražskou Slavii, která jim vydělala suverénně největší balík: téměř 700 milionů korun.

Jen co Ligová fotbalová asociace uzavřela kontrakty na dalších pět sezon s trojnásobným nárůstem, zavládla – s nadsázkou řečeno – euforie nejen v klubových kancelářích. „Už teď se trošku zvedl tlak od agentů, protože vidí, že jsou v lize větší peníze,“ všiml si spolumajitel Bohemians Dariusz Jakubowicz.

Výše odměn akcelerují celosvětově. Stačí se ponořit do čísel FIFA, podle které v roce 2023 vynesly agentům, moderně zprostředkovatelům, historicky nejvyšší částku – astronomických 888,1 milionu dolarů, tedy zhruba 19,4 miliardy korun. To znamená nárůst o 42,5 % ve srovnání s rokem 2022, a dokonce překonání předchozího milníku z roku 2019 (654,7 milionu dolarů) o více než třetinu.

Jak se na tom loni podílely české kluby, není veřejně přístupné. „Německý soud uložil v květnu 2023 předběžným opatřením vůči FIFA zákaz aplikovat konkrétní ustanovení Řádu agentů FIFA, mimo jiné se jedná i o zveřejňování částek pro agenty. V reakci na to FIFA pozastavila jejich účinnost,“ vysvětluje ředitel oddělení komunikace a PR fotbalové asociace Petr Šedivý.

Vycházet lze alespoň z údajů přístupných do roku 2022. Tehdy tuzemské prvoligové organizace dohromady vydaly na zprostředkovatele 253 milionů korun. Dalších 1,6 milionu jim mimochodem vyplatili samotní hráči. Rekordní byl rok 2019, kdy z klubových kont odešlo dokonce 350 milionů. Milník značí letopočet 2017. Tehdy před podzimem vypukly tzv. hvězdné války. Pražská „S“ sáhla ve velkém do ciziny, především Sparta, jež rozjela neúspěšný projekt zastřešený trenérem Andreou Stramaccionim. Za šest let domácí kluby dohromady agentům doručily 1,67 miliardy korun!

Není překvapením, že největší podíl na tom mají tři top kluby, kromě Sparty a Slavie i Plzeň: téměř 80 % odměn šlo z jejich kont. Suverénně nejvíce pak z kasy Slavie: 698,5 milionu.

To znamená, že se na souhrnných výdajích všech týmů podílela skoro 42 procenty. Druhá Sparta přispěla do společného balíku pro agenty více než čtvrtinou (447,7 milionu), třetí do party Plzeň více než desetinou (177,6 milionu).

Rekord: 150 milionů

Z dalších konkurentů se v roce 2020 ukázala Mladá Boleslav mimořádnou částkou 43,2 milionu – jen 700 tisíc ji dělilo od Sparty, tehdy až třetí v žebříčku. Čtvrté nejvyšší platby měli Středočeši také o dva roky později (13,6 milionu), ale pouze o 223 tisíc před Českými Budějovicemi. Dvakrát byl za top trojkou (a jednou hned za Boleslaví) Jablonec, který nejvíce zaplatil 14 milionů – v roce 2019, kdy za ním následovali Bohemians (11,4 milionu). Přes deset milionů se za sledované období přehouply v jednom roce ještě Liberec a Slovácko. Takový Baník vydal maximálně 7,4 milionu. A pozor, v roce 2017 byla čtvrtá nejštědřejší Dukla (6,6 milionu, těsně před Libercem)...

Obvyklá praxe je, že klub vyplatí agentovi 10% provizi, když prodává „jeho“ fotbalistu. Manažer inkasuje také naopak při příchodu hráče, ať už jde o jednorázový obnos, nebo třeba odměnu ve výši jednoho měsíčního platu svého klienta ročně po dobu kontraktu. Další vítanou možnost výdělku skýtá prodloužení smlouvy.

Na víc si agent přijde, když vyjednává příchod volného hráče. V takovém případě dostane tučný podpisový bonus i akvizice, protože odpadá přestupní suma. Spokojeni by mohli být všichni zúčastnění. Stejně jako když manažer pomáhá se všemi úskalími, na něž fotbalisté naráží.

Jak je nicméně možné, že se uvedené sumy tak nasčítají? Při výkyvu směrem nahoru se projeví lukrativní přestup do ciziny, jako tomu bylo u Slavie a Tomáše Součka, jenž vyšel West Ham na 540 milionů, i dalších velkých transferů. V účetním období roztaženém na 18 měsíců (2019-20) vyexpedovali z Edenu hráče celkem za 1,3 miliardy korun, loni pak za 565,6 milionu.

I Sparta uměla dobře prodat, především Adama Hložka, dalšího klienta Pavla Pasky, do Leverkusenu za 450 milionů. Při takových ranách výdaje klubů na agenty rázem vydatně nabobtnají. V Edenu je to trvalejší záležitost.

Dalším faktorem jsou na obou březích Vltavy naopak časté investice do zahraničních tváří. Spartu pak finančně zcela vychýlil z obvyklých relací akce Stramaccioni. V roce 2017 její náklady na agenty kulminovaly (skoro 121 milionů korun), v sezoně 2017/18 ostatně také vyplatila rekordní sumu na odměnách hráčům a trenérům (bezmála půl miliardy korun). Před sedmi lety však také prodala Bořka Dočkala do čínského Henanu za 220 milionů korun. Od roku 2020 výdaje Letenských na agenty výrazně poklesly, opakovaně pod padesát milionů.

Slavia historicky začala Spartu rychle dohánět a od roku 2019 jim platí výrazně více. Dvakrát se pohybovala kolem 130 milionů korun, vrchol přišel v roce 2021, kdy to byl absolutní předěl: 155,1 milionu. Před dvěma lety to už bylo o více než 30 milionů méně.

Zvlášť u Slavie se může na vysokých číslech odrážet nejen pochopitelná potřeba angažovat náhrady za úspěšně prodané hráče, ale i jejich přebujelá spotřeba koučem Jindřichem Trpišovským. Čím víc se jich točí, tím víc je v oběhu peněz pro agenty.

Půjčím, inkasuju

Ti rovněž obecně mohou svou roli přesáhnout a zapojit se do celého byznysu i jinak. „Některé kluby využívají jednu spřízněnou agentskou firmu, která dává peníze do transferů, a pak si z nich bere větší podíl,“ popisuje jeden z insiderů. Potom nejde o příjem deset, ale třeba třicet a více procent. Jinou věcí je, že agent se může stát nástrojem, prostředníkem, jak se peníze z provize či odměny mohou dostat zpět k majiteli klubu nebo jeho šéfům, popřípadě trenérům.

Při přestupech se do hry nezřídka dostávají i jiní investoři, než o kterých je řeč. Tedy nikoli z řad agentů. Princip je stejný: podílejí se na příchodu hráče a pak inkasují z dalšího přestupu.

Tuhle praxi dobře zná například jablonecký boss Miroslav Pelta. Neobvyklá však nebyla ani v Mladé Boleslavi, a to formou smlouvy o spolupráci a zápůjček. Posledním případem byl útočník Daniel Fila ze série vydařených obchodů se Slavií. Z utržených peněz z klubu odteklo pryč takřka 15 milionů korun.

Zmínění investoři přitom s fotbalem nemusejí mít nic společného. Jedné skupině, která ovšem volné peníze ráda na čas „uloží“ do hráčů, se ostatně podle oboru jejich činnosti na Plzeňsku přezdívá „zelináři“...

Kolik vyplatily české kluby agentům

2017: 263,9

263,9 2018: 237,8

237,8 2019: 350,2

350,2 2020: 312,3

312,3 2021: 252,9

252,9 2022: 253,1

253,1 Celkem: 1670,2

Podíl top trojky na celkových výdajích

Celkem: 1 670,2 milionů korun

Slavia: 698,5 (41,8 %)

698,5 (41,8 %) Sparta: 447,7 (26,5 %)

447,7 (26,5 %) Plzeň: 177,6 (10,6 %)

177,6 (10,6 %) Zbylé kluby: 346,4 (20,7 %)

Částky jsou v milionech korun