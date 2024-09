Friisovy poklady. Zelený znovu točí místa. Zvyšuje mu to cenu, říká expert

V systému, který Sparta neopouští prakticky už dva roky, jde o klíčové borce. Jejich revírem je prostor u lajny, zatahují se do obrany, létají do defenzivy. Krajní záložníci, v moderní mluvě wingbeci – tedy něco mezi krajním obráncem a křídlem. Triumf proti Salcburku v prvním duelu Ligy mistrů demonstroval, jak je podstatné mít univerzální borce Tomáše Wiesnera s Jaroslavem Zeleným.

Když dostal kliďas Jaroslav Zelený ve středu večer na Letné dotaz, který post mu je nejbližší, prohodil se svým klasickým rozhledem: „Já fakt nevím. Když už si myslím, že jsem někde zapíchlý, tak se to změní. Nevím, kde je moje stálá pozice.“

Proti rakouskému kolosu zahrál velmi dobře na místě levého stopera, před týdnem zase přispěl národnímu mužstvu k (mírnému) obrození při střetu s Ukrajinou z pozice levého obránce. A když je potřeba tak zaskočí i na wingbeku. Bez problémů…

Přitom na startu sezony se zdálo, že je „zapíchlý“ už definitivně v defenzivní trojce. Po odchodu Ladislava Krejčího je logickou variantou: má silnou rozehrávku levačkou, defenzivní hlavu, přehled. Jenže okolnosti se mění.

Zásadním zlomem (pro něj i pro další navazující hráče) bylo těžké zranění Imanola Garcíi. Španěl dorazil z Bilbaa, aby společně s Matějem Rynešem držel pozici levého wingbeka na vysokém levelu.

Sparta nakonec vyřešila nouzi příchodem dalšího stopera Eliase Cobbauta, což znamenalo, že Zelený místo ukotvení bude znovu točit místa.

„Nemyslím si, že Zelí je stoper, nebo naopak wingbek. Dokáže zahrát obojí na vysoké úrovni, což mu dává důležitou roli v týmu. Zvyšuje mu to cenu. Prostě potřebuješ takového hráče, na kterého se můžeš spolehnout, odvede dobrý výkon, je variabilní. Navíc vidím Jardu ještě na pozici invertovaného beka uprostřed, tam může pomoci,“ vykládá bývalý stoper Sparty a expert deníku Sport Roman Polom.

K tomu jen malá odbočka: Zelený je opravdu všeuměl. V minulých sezonách naskočil nalevo na stoperu i wingbeku, ve středu defenzivní linie i záložní řady a dokonce také na pravé straně záložní formace.

Pro Larse Friise (stejně jako pro předchůdce Briana Priskeho) je to poklad. K tomu si v posledních týdnech utvrdil, že má ještě jednoho podobného univerzálního vojáka: Tomáš Wiesner, primárně hráč pravé strany, zvládl druhý kraj například při utkání v Hradci Králové a pak také se Salcburkem.

Důvodem bylo nejprve velké vytížení Matěje Ryneše a poté lehké zranění kostrče, které si přivezl ze srazu národního mužstva. Během něj odehrál jen nějakých pětadvacet minut při „nezapomenutelném“ představení v Gruzii.

Pro Wiesnera je však toto poznání příjemné, protože napravo se po bídném startu do ročníku ovlivněném nabídkou z Evertonu, tedy z Premier League, rozpaluje Angelo Preciado. Ve startovacím duelu Champions League znovu připomněl, jak moc ho nabíjejí evropská vystoupení – hraje v nich mnohem lépe než v lize.

Pro Wiesnera může být tedy občasný přesun dobré řešení – zůstane mu vytížení. I když se na změnu musí připravovat, je potřeba pochytit i ty nejmenší odlišnosti.

„Každý to asi bude vysvětlovat jinak, ale co se týče mě, tak směrem do útočné fáze – a to je stejné jako u křídla – si to nalevo můžu vzít do středu, což je jednodušší, zase se to ale dobře čte soupeři,“ vysvětloval nedávno v rozhovoru pro Ligu naruby.

„Především tam ale je slabší noha, na pravé straně mám svou dominantní. Napravo si pořád kontroluju pravou stranu, kdo mi zabíhá za zadek, tady je to přesně naopak, k tomu komunikujete s křídlem před sebou druhou rukou. Řeší se opravdu maličkosti, což mně moc vyhovuje. Základy musí být, ale detaily to posouvají,“ doplnil.

Nakonec ani Zelený nepřehodí výhybku bez mrknutí ok. „Ne že bych měl problém, ale trochu mi pomohlo, že se odložilo víkendové ligové kolo. Měli jsme víc času si to vyzkoušet, na stoperu jsem zase potrénoval. Sešlo se to dobře,“ pochvaloval si po Salcburku.

Právě ten zápas ukázal, že Friis má více možností volby.