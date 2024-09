Berkovo dlouhé nastavení? Dle komise až moc. Ale víc se nehrálo, než hrálo

Jestli někdy rozhodčí a videoasistenti byli vidět, tak tento víkend. Devět červených, dlouhé přezkumy ofsajdů… Ale bylo to i protáhlé nastavení na Letné až do sté minuty, které dráždilo část fotbalové veřejnosti. Duel Sparty se Sigmou měl dlouhé finále, které sudímu Ondřeji Berkovi vyčetla i komise rozhodčích. Podle ní měl přece jen trochu ubrat a ukončit utkání o něco málo dřív. A to ačkoliv se v nastavení víc nehrálo, než hrálo.