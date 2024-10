Z Ostravy do Serie A? Jankulovski: V Baníku je jedno zajímavé jméno

V Itálii nezapomínají. Marek Jankulovski se během jedenácti let na Apeninském poloostrově pevně vtisknul do srdcí tifosi i široké veřejnosti. Před dnešním duelem jeho dvou bývalých klubů, Udinese s AC Milan, proto poskytl krátký rozhovor serveru MilanNews.it. Řeč přišla i na kádr Baníku Ostrava. „Řekněme, že jeden hráč s potenciálem pro Serii A by tu byl,“ připustil předseda dozorčí rady slezského klubu.