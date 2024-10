Koubek proti „S“: trefa po Liverpoolu i varování. V ruce má překvapení

Z náročného výjezdu v Soluni, kde tým dlouho sahal po cenné výhře, ale po divokém závěru vydýchával remízu 2:2, se plzeňská výprava vrátila domů až během pátečního odpoledne. Čas na regeneraci minimální, stejně jako prostor nachystat se na důležité ligové klání.

Viktoria půjde do zápasu o druhé místo tabulky Chance Ligy s nabitým sebevědomím, čímž může vykompenzovat znatelnou únavu. Mužstvo po reprezentační pauze skvěle zvládlo výjezd na Baník, náročný duel vyhrálo bez větších komplikací 3:1. Trenér Miroslav Koubek si pochvaloval energii týmu, navíc správně trefil sestavu.

Totožnou jedenáctku poslal na plac i ve čtvrtek večer na Soluň. Západočeši hráli dlouho výborně. Vedli 2:0, po vyloučení Sampsona Dweha v hektickém závěru ale o náskok přišli a domů odlétali s jediným bodem za remízu 2:2. Zápas stál všechny aktéry spousty sil.

„Dva góly jsme dali, jeden nám neuznali, měli jsme i velkou šanci v deseti. Můžeme si z toho vzít spousty pozitivních věcí, mělo by nás to na neděli nakopnout,“ řekl směrem k souboji se Spartou záložník Milan Havel, který proti PAOKu otevřel skóre.

Trenér Koubek nemá důvod sahat do úspěšně fungující jedenáctky. Změny ale může přinést zdravotní stav jednotlivců, kteří se z náročného výjezdu v Řecku vrátili domů necelých 48 hodin před nedělním výkopem. Jít po tak krátké pauze do dalšího těžkého, intenzivního zápasu je téměř nelidské.

Pokud bude Koubek chtít letenského soupeře překvapit, k dispozici má jedno zajímavé jméno. Šestnáctiletý Jiří Panoš figuroval v základu v těžkých evropských zápasech v Košicích proti Kryvbasu a doma s Ludogorcem. Plzeňský talent zahrál pokaždé velmi dobře, proti ukrajinskému soupeři se na mezinárodní klubové scéně uvedl nádherným gólem.

„Bez problémů jsme mu dali šanci, víme, co umí. V prvním poločase patřil mezi naše nejlepší hráče, na hřišti to od něj byly krásné věci,“ chválil trenér Koubek tvořivého záložníka po domácí remíze 0:0 s Ludogorcem. Panoše by o poločase určitě nestřídal, pokud by hráč neměl problémy se svalem, který dával dohromady během reprezentační přestávky.

Na lavičce tak zůstal ve čtvrtek na PAOKu, venkovní duel si žádal na place spíš fyzicky odolnější typy. „Pořád je to ještě dítě,“ zdůrazňují často lidé z okolí plzeňského týmu, kteří se starají o rozvoj mimořádně nadaného hráče. Na neděli se Spartou je ale čerstvý, což se nedá říct o jiných plzeňských hráčích do ofenzivy.

Matěj Vydra ve čtvrtek střídal kvůli naražené kosti v dolní části zad, Tom Slončík je nemocný. Na ofenzivní pozici k Pavlu Šulcovi a Princi Aduovi zbývají Koubkovi čtyři varianty – nasadit brejkového Erika Jirku, použít vysokého Daniela Vašulína, ukázat na uzdraveného Matěje Valentu, nebo dát šanci šestnáctiletému mladíkovi.

Jedno je jisté – Plzeň má na Spartu mimořádnou motivaci. Pokud letenského rivala přejede podobně, jako v březnu (4:0), vyšvihne se na druhé místo v tabulce a vklíní se mezi pražské rivaly, zároveň hlavní kandidáty na titul.

Koubek ve své třetí plzeňské éře řídí tým druhou sezonu, se Spartou i Slavií se utkal čtyřikrát. Proti elitním celkům dokáže uspět - z celkových osmi duelů má bilanci 3-1-4, naposledy nestačil v Edenu na rozjetou Slavii (0:3). Obhájce titulu z Letné ale hostí doma, ti přijedou po vysoké středeční prohře na Manchesteru City (0:5). Týmy jsou v odlišném rozpoložení, nicméně Sparta schytala v Plzni na jaře debakl poté, co dostala doma lekci od Liverpoolu (1:5).