Zklamaný Veselý: Další ztracené body, Júsuf by pomohl. Kdy se vrátí?

Do zápasu jste vstoupili dobře, ale nedokázali jste vstřelit gól. Kde byl hlavní problém?

„Jsem zklamaný. Zápas jsme měli zvládnout, ale nepodařilo se to. Dobře jsme do utkání vstoupili a úvodních pětatřicet minut bylo v naší režii. To už se nám stalo předtím proti Mladé Boleslavi. V takových zápasech je potřeba to víc vytempovat, ale hlavně je třeba proměnit šance. Dneska jsme jednu měli už v šesté minutě. Nikoho nemůžete tlačit devadesát minut, takže je potřeba využít těch šancí, když je máte.“

Ve druhém poločase se hra vyrovnala a branku jste ohrozili jen minimálně. Co se změnilo?

„Úvod druhého poločasu jsme promrhali. Nevstoupili jsme do toho dobře, ztráceli jsme jednoduché míče a soupeř nám tu hru trochu rozbil. Rozkouskovalo se to – víc soubojů, víc standardek. To tempo jsme nabrali až ke konci utkání a tlak nebyl tak výrazný, jako v prvním poločase, kromě posledních deseti minut. I tak jsme si vytvořili šance a jeden gól jsme dát měli. Jsem zklamaný. V poslední době nás zachraňovali útočníci, ale potřebujeme, aby v produktivitě pomohli i jiní hráči, záložníci nebo třeba stopeři ze standardek. Pozitivní je, že jsme nedostali gól, což je doma poprvé v sezoně.“

Ve venkovních zápasech se vám v aktuální sezoně daří víc než doma. Čím to je?

„Je to hodně o losu. Měli jsme doma Spartu a Slavii, pak i Baník a Boleslav, což jsou všechno týmy, co byly v pohárech. S Jabloncem jsme prohráli smolně. Že prohrajete se Spartou nebo se Slavií se může stát. Ten dnešní zápas jsme ale zvládnout měli a mrzí mě asi ze všech nejvíc. Jsou to body, co nám chybí, a v tabulce jsme mohli být úplně jinde. Příčiny musíme hledat u nás. Tlačí nás především produktivita.“

Kvůli zranění vám znovu chyběl útočník Júsuf a bez něj jste nedokázali skórovat. Ukazuje se, jak je pro vás důležitý?

„Júsuf je pro nás důležitý. V Teplicích nám tolik nechyběl, protože kvůli terénu tam šlo spíš o rychlost. V takových zápasech, jako byl dneska, by nám určitě pomohl. Měli jsme i další problémy se zdravím hráčů. Máme tady nějakou virózu. Kromě Júsufa vypadl i Robert Hrubý, a to jsou přesně hráči, kteří by se do tohoto zápasu hodili.“

A jak dlouho bude bahrajnský útočník ještě chybět?

„Má drobné svalové poranění. Uvidíme, jak na tom bude za týden s Plzní, možná už bude aspoň na část utkání k dispozici, ale dnes jsme to ještě nechtěli riskovat. Pak je reprezentační přestávka a po ní nás čeká klíčový měsíc, kde ho budeme potřebovat v plné síle. Třeba i na podobné zápasy, jako byl ten dnešní, kdy dobýváme zavřenou obranu a můžeme si pomoct nějakým centrem a Júsufovou silou. Ta nám na finálních třiceti metrech dneska chyběla.

Pardubice do dnešního zápasu vedl poprvé nový trenér David Střihavka. Překvapil vás něčím?

„Moc ne. Složitější to bylo i v tom, že v týdnu vypustili pohár, takže z toho se nedalo nic usuzovat. Analyzovali jsme si i nějaké zápasy Slavie B, abychom viděli, jak se trenér prezentoval v předchozím týmu, kde se soustředil hodně na napadání a presink. To už se tam dneska objevilo. Koukali jsme ale i na předchozí zápasy Pardubic ještě pod trenérem Saňákem a moc se toho nezměnilo. Za pár dní se to ani nedá. Chtěli jsme, aby utkání bylo hlavně o nás. Tlačili jsme je hodně a potřebovali jsme dát první gól. Potřebovali jsme, aby víc vylezli, ale tohle se nám nepovedlo. Když nedáte gól, tak nemůžete čekat, že bránící tým něco změní.“