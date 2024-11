Provod: Dotazy na titul jsou úsměvné. Bodový polštář chceme co největší

Když to Slavii úplně nejde, on za to vezme, a tlačí ji k bodům. Lukáš Provod se v Hradci Králové opět ukázal. Ve čtyřiasedmdesáté minutě parádní ranou o tyč otevřel skóre. Lídr Chance Ligy ale nakonec bral jen bod. Mohla za to neubráněná standardní situace.

Proč jste neudrželi vedení 1:0?

„Protože jsme dostali gól ze standardky. Tohle se nám nesmí stávat. Připravovali jsme se na to, že velká síla Hradce je právě v těchto situacích. Mají sílu, jsou vysocí.“

Mrzí to o to víc, že šlo o jedinou střelu Hradce na branku?

„Obrana standardně hrála výborně, kluci vzadu zvládali hrozně těžké situace. Často to obránci nahánějí jeden na jednoho, jsou nahatí, když to řeknu lidově. Bohužel jedna standardní situace rozhodla o remíze.“

V případě zisku tří bodů jste mohli ustanovit nový rekord historie Slavie v počtu vítězství. Bolí to?

„Jasně, bolí. Jsou to statistiky, hezké věci, ale zase se na to úplně nesoustředíme. Kdybychom touto ztrátou přišli o titul, bylo by to mnohem bolavější. Teď půjdeme zápas od zápasu. Velké týmy se ukážou až na základě prvního neúspěchu, což ani nevím, zda je možné mluvit o neúspěchu po remíze s Hradcem. Dali jsme do zápasu maximum, neviděl jsem žádné podcenění. Prostě jsme remizovali a příště musíme adekvátně odpovědět.“

Sparta prohrála, Plzeň taky. Jak těžké je v takové situaci, když máte v tabulce nahráno, udržet maximální koncentraci?

„Ba naopak, je to motivace. Polštář, který máme, chceme ho mít co největší. Do konce podzimu se musíme soustředit na sebe, šlapat do toho. Krize může padnout na kohokoliv, pak není jednoduché se z ní zvedat. Za týden máme utkání doma, musíme odpovědět. Nebudeme se koukat doleva doprava, jedeme dál.“

Všeobecně panuje názor, že vzhledem ke stavu Sparty a prohře Plzně v Uherském Hradišti máte titul v kapse. Vy mi ale řeknete něco jiného, že?

„Dotazy na titul a konec ligy mi přijdou úsměvné, deka může padnout na každého. Nacházíme se aktuálně ve formě, ale není nic hotového. Znovu opakuju, soustředíme se na konec roku, pak nás čeká ještě půlsezona. O titulu vážně rozhodnuto není.“

Pojďme k vašemu gólu. Jak těžké bylo dostat nohu při střele tak vysoko?

„Nepřišlo mi, že by to bylo extrémně vysoko. Choras mi to výborně sklepnul, jen jsem se pak snažil nártem balon co nejpřesněji trefit. Povedlo se.“