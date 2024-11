Vácha měl zařvat na Lingra „Cikáne“! Tvrdík reagoval, Hradec se brání

Dost dlouho běžel zápas Hradce se Slavií (1:1) bez výrazných emocí. Rozhodčí Jan Beneš měl duel pod kontrolou, správně pouštěl hru, přesto nakonec na drama došlo. Nejen na hřišti, ale také v prostoru laviček. Podle zápisu o utkání měl hradecký asistent Lukáš Vácha rasisticky urazit Ondřeje Lingra. Čím? Prý po něm štěknul „cikáne“. Tedy minimálně dle slávistického vedoucího mužstva Stanislava Vlčka, jenž nadávku uvedl do zápisu. A to nebylo všechno…

Co se tedy stalo? Lingr s Váchou, dřívějším hráčem Sparty, se opravdu dostali do slovního konfliktu v průběhu druhého poločasu, kdy utkání pomalu začínalo vrcholit. Podle několika zdrojů Sportu a webu iSport.cz měl slávistický ofenzivní záložník říct také ostřejší slova. Údajně mělo zaznít „ty jeden zm*de, táhni domů.“ Načež měla přijít reakce Váchy, kterou Vlček později uvedl do zápisu o utkání. V něm je také uvedeno to, že nikdo z rozhodčích nadávku neslyšel.

V zápise stojí přesně toto: Chování diváků a činnost pořadatelské služby popsáno ve zprávě TD LFA. Vedoucí hostí po utkání nahlásil v kabině rozhodčích, že v průběhu prvního poločasu byl hráč hostí č. 32 - Lingr Ondřej - ID: 98100301 - rasisticky urážen slovy: „cikáne“ členem technického doprovodu domácích - Vácha Lukáš - ID: 89050974. Tuto skutečnost během utkání nikdo z týmu rozhodčích nezaznamenal.

První reakce přišla krátce po utkání od Jaroslava Tvrdíka, bosse Slavie. Na svém účtu na sociální síti X vyťukal následující zprávu:

Je opravdu možné, že Hradec se zítra vyjádří. Minimálně se o tom uvnitř klubu interně uvažuje.

Věci se řešily na tiskové konferenci po utkání. Na dotaz Sportu, zda opravdu někdo z lavičky rasisticky urážel Ondřeje Lingra, odpověděl domácí trenér David Horejš následující. „Vůbec nevím, o čem pan Tvrdík mluví. V zápase byla spousta emocí, spousta výměn názorů. My to ale přijímáme chlapsky. Já na svou osobu taky slyšel nepěkné výrazy. Patří to na hřiště, ne abych to ventiloval.“

Právě on měl slovní kontroverzi se slávistickým asistentem Milanem Kerbrem. Po utkání si v tunelu podali ruce. Tím to pro oba skončilo. „Takhle by to mělo být. Znovu opakuji, že o žádném rasistickém komentáři nevím. Nic takového jsem neslyšel. Sám jsem se snažil emoce uklidnit. Nejsme tým, který by někoho urážel,“ zdůraznil na závěr.

V nastaveném čase obdržel Horejš čtvrtou žlutou kartu za protesty po střetu Mihálika s Bořilem v pokutovém území Slavie. Všemu ale předcházela vtipná scénka. Lajnový rozhodčí hlavnímu Benešovi „naprášil“ coby viníka sportovního ředitele „votroků“ Jiřího Saboua, v zápise uvedeného v kolonce technický doprovod. Ten však, jelikož během sezony nasbíral tři napomenutí, z lavičky prchnul. Beneš ho chvíli hledal, a když ho nenašel, udělil kartu Horejšovi. Tím vyhrocené utkání skončilo. Ne však úplně. Bude mít jistě dohru na disciplinární komisi.