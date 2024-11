Vicemistr ligy s Teplicemi o Frťalovi: Obdivuji, že s tím kádrem to nějak drží

Na přelomu století patřily Teplice k tomu nejlepšímu, co český ligový fotbal nabízel. Silné finanční zázemí i vlivný šéf František Hrdlička. V sezoně 1998/99 z toho bylo historické druhé místo. Přispěl k němu i bývalý útočník Tomáš Heřman, jenž prošel také Korbelovo Slavií či Plzní pod vedením Jaroslava Hřebíka. O pětadvacet let později přihlíží zásadnímu sportovnímu poklesu Severočechů. Zatímco jeho někdejší spoluhráči Štěpán Vachoušek, Pavel Verbíř nebo Zdenko Frťala působí ve strukturách klubu, on aktuální dění sleduje zpovzdálí. „S Budějovicemi to bude zápas podzimu,“ předesílá před nedělním záchranářským soubojem.

Na konci 90. let se Teplice dokázaly vklínit mezi pražská „S“. V roce 2010 byly podzimními půlmistry, o sedm let později jim v posledním kole těsně unikla účast v předkole Evropské ligy. Od té doby přichází trvalý sešup do druhé poloviny tabulky. A současnou situaci Frťalovi jeho bývalý spoluhráč zrovna nezávidí.

„Zdenko to má těžký. Musí v klubu pracovat podle daných finančních možností a ty tam asi teď takové nejsou, tudíž v týmu není patřičná síla. Proto Frťalu obdivuji, že i s kádrem, který má, to nějak drží. Odešli mu Chaloupek s Filou. Hlavně u Fily je to škoda, protože ve Slavii nedostává prostor, a tady by hrál,“ zamýšlí se Heřman.

Jaký nabízí recept k teplickému vzestupu? „Stačilo by přivést dva až tři opravdu kvalitní hráče. V zimě potřebují aspoň o jednoho dva fotbalisty posílit. Především doufám, že se Frťala nenechá odradit a bude pokračovat,“ říká na adresu kouče, který už v průběhu podzimu podle svých slov nechal svou pozici „na rozhodnutí klubu.“

Po posledním výplachu v Jablonci (0:3) Frťala hudroval: „Možná jsme podlehli dojmu, že budeme hrát jako Barcelona nebo Manchester City, ale takový tým nemáme. Musíme hrát jednoduše, ať se to divákům líbí nebo nelíbí.“

V podobném duchu mluví někdejší opora sklářů. „Kluci chtějí hrát fotbal, ale chybí jim efektivita v zakončení. V tom případě se musí starat o to, aby spíš nedostávali góly. Ať klidně hrají na 0:0, ale hned mají bod,“ nastiňuje Heřman a hned doplní: „Taktiku určuje materiál, jaký máte."

Zároveň přidává vlastní zkušenosti na to, jak se dostat z útlumu. „V Plzni jsme za mojí éry hrávali pátý až devátý flek a měli jsme trenéra Michálka. Radil nám, že to musíme urvat kondicí. Po něm přišel Hřebík a najednou řekl: vy jste dobří, máte na to, budeme hrát ofenzivně a zbláznil nás tak, že jsme měli jeden z nejlepších podzimů a mně se střelecky dařilo,“ vyloví z paměti.

Stříbro s Teplicemi? Takový kádr se už nesešel

To před čtvrt stoletím mívali Na Stínadlech jiné starosti. V závěru ročníku 1998-1999 je hnalo k vítězství nad Slavií skoro dvacet tisíc diváků a tehdejší opora sešívaných Ivo Ulich tvrdil: „Takovou kulisu jim můžeme závidět.“

„Trenér Pešice měl vynikající sezonu. Ačkoli to říkám nerad, protože jsem byl střídající hráč, tak trefoval sestavu. Všichni jsme si sedli, byla dobrá parta. To se sice říká obligátně, ale když se něco povede, většinou to je právě zásluhou kolektivu. Přidalo se i štěstí, ale hlavně se v týmu sešla kvalita. Hrálo se na třináct, čtrnáct lidí, nikdo moc nebyl zraněný, takže se takto projelo celou sezonou. Takový kádr se už pak nikdy nesešel,“ vzpomíná pamětník historického úspěchu.

Sám Heřman, jehož do velkého fotbalu nasměroval v Chomutově současný trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek, už v Teplicích nezažil následnou pohárovou jízdu a předkolo Ligy mistrů s Dortmundem. „Přišla nabídka z Belgie za jiné peníze, než jaké se vydělávaly v naší lize. Bylo mi třicet, byl jsem trochu zklamaný z herní vytíženosti. Řekl jsem si, proč to nezkusit,“ pokrčí rameny na dobu, v níž tehdy za Andrlecht válel Jan Koller.