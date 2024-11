Jeden z mála, kdo hraje se zápalem. Laci je Spartě vděčný, vrací jí to energií

„Sparta by bez něj neměla poslední titul a nepostoupila by do Ligy mistrů. Tak velký vliv má jeho energie na projev týmu,“ říká o Qazimu Lacim v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Temperamentní albánský záložník je zároveň jedním z mála v současném Friisově kádru, z kterého sálá neustálý zápal. „Nejvýraznější hráč Sparty v posledních týdnech,“ má jasno Fejgl. „Není mu lhostejné, jak současná hra vypadá a nebojí se k tomu něco říct. Před zápasem v Plzni bylo i na novinářských místech slyšet jen jeho hecování, přestože nebyl v základu,“ upozorňuje Fejglův kolega Pavel Šťastný.

Jaká je vlastně role energického záložníka v trápícím se týmu? „Laci je Spartě vděčný: Rosický ho vytáhnul z Ajaccia, kde sice klubu pomohl do francouzské ligy, ale pak nehrál. Je mu 28 let a co si budeme povídat – do Barcelony už to nebude. Sparta je pro něj velký klub, vyhrál tu tituly, dostal se do základu albánské reprezentace. Proto Spartě dává hodně a proto o něm Tomáš Sivok říká, že je ´poločech´. A proto za ním šel Rosický, když odešel Krejčí, že musí pomoct Panákovi v nové roli,“ říká Fejgl.

Jaké jsou Laciho slabé a silné stránky – a proč se vzájemně prolínají? Koho svým herním projevem připomíná? Celý díl pořadu iSkaut najdete na webu www.liganaruby.cz a v Premium sekci na webu iSport.cz.