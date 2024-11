Budoucí kapitán Sparty a nový Panák? Vydrovou inspirací je Rynešova cesta

V dresu Mladé Boleslavi patří v součtu s reprezentačními a pohárovými starty k vůbec nejvytíženějším českým fotbalistům současnosti. Stáhne si Patrika Vydru z hostování Sparta už v zimě? „Myslím, že by to pro jeho vývoj nebylo dobré. Měl by jít cestou Matěje Ryneše, který z Hradce přišel zpátky na Letnou coby hotový hráč,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Jinak o něm ale Tomáš Sivok mluví coby o budoucím kapitánovi Sparty a já se mu nedivím,“ dodává.