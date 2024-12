Rada v ráži: Píšete o Dukle, že hraje paskvil. A já nejsem celebrita

Zakaboněný přišel na tiskovou konferenci. Porážka v Jablonci 1:2 Petra Radu žrala. Ale na srdci měl ještě něco jiného. Když druhého nejstaršího trenéra v lize vyzval tiskový mluvčí Dukly, ať zhodnotí zápas, odpověď byla následující. „Není moc, co rozebírat. To, co jsem řekl na minulých tiskovkách, nebylo otištěno. Ptejte se vy.“ Tak se novináři ptali.

Trápí vás chyby v obraně? Při prvním inkasovaném gólu váš hráč trefí při odkopu spoluhráče a Nebyla se prosadí z otočky…

„Je to velký problém, asi způsobený nezkušeností, možná zbrklostí. Není to první zápas, který si prohrajeme sami. Možná hráče zkusím naučit odkopávat. Je to ubíjející. Takové góly, co nabídneme soupeři…“

Z druhé strany, selhali jste i v koncovce. V Jablonci jste si vypracovali slušnou várku šancí, že?

„Měli jsme je v každém zápase a nikdo to neotiskne. Novináři napíšou paskvil. Doma máme tři velké šance, ale furt čtu, že na Dukle je to paskvil. Poslední článek ve Sportu, paskvil. Mně to připadá, že je to špatně. Jestli někdo řekne, že se mu fotbal nelíbí, v hodnocení nám dá trojku, nebo čtyřku, tak nevím. Byly zápasy, kdy jsme zasloužili kritiku, hlavně při vstupu do soutěže. Ale třeba utkání se Spartou? Vy napíšete, že to byl špatný zápas. Sparta nebyla v optimálním rozpoložení, ale my hráli dobře. Klukům musím říkat svoje poznatky, aby nebyli dole.“

Nechci se s vámi pouštět do polemiky, ale v Jablonci, a i to otiskneme, se mi výkon Dukly líbil. Líbil se i vám?

„Měl jsem z toho strach. Jablonec má fazonu, formu, potvrzoval to v minulých kolech. Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit. Vstoupili jsme do utkání slušně, dostávali jsme se do šancí, ale bohužel je neproměnili. Za stavu 0:2 jsme začali hrát, snížili jsme. O poločase jsme si v kabině něco řekli a přenesli to do druhého poločasu. Bohužel body nemáme, ale nejsme první, kteří odvedli dobrý výkon a nic z toho nemají. Před koncem jsme šli sami na bránu, bod jsme si zasloužili.“

Nachází Dukla, navzdory nedobrým výsledkům, svoji tvář?

„My jsme ji ale měli, jenže pak nevyhrajete pět zápasů, a tým to dostane dolů. Ve většině duelů doplácíme na nezkušenost. Jsme v lize nováčci, ale nejsme otloukánci. Snad jen v Ostravě to byla od nás ostuda. Jsou tady etablované kluby, v lize hrají dlouhou dobu, pak přijde desetiminutovka, jako třeba s Libercem, a tým zkolabuje. Nebo tady v Jablonci. Slepené góly nás sráží. Jsme předposlední, máme dvanáct bodů, ale v určitých pasážích nejsou naše výkony špatné. Když vidím hru Bačinského, dnes nastoupil poprvé Svoboda, mám z toho radost. Myslím, že nám chybí i trochu štěstí. Dvakrát jsme tady nastřelili tyč, Špatenka se Šebrlem nedali gólovky, ale musíme jet dál.“

Loktem do hlavy dostal Masimiliano Doda, byl převezen do nemocnice. Znáte jeho aktuální stav?

„Zatím ne, ale snad bude v pořádku. Hrál třetí italskou ligu, má trochu jazykovou bariéru, protože mluví jen italsky, ale je to dobře vybavený hráč se silnou pravou nohou. Ráno nám onemocněl Vondrášek, tak jsme ho tam dali.“

Po zápase jste si něco vysvětloval s hlavním rozhodčím Petrem Hockem. Co jste řešili?

„Nic, bylo to jen ve srandě. Všimli jste si? Já moc k lajně nechodil. Možná je to léty, nevím… Už nechci hráče zbytečně stresovat. Je jiná doba fotbalu. Na mě trenéři řvali, musel jsem to skousnout.“

Jablonečtí fanoušci skandovali vaše jméno. Těší vás, že jste jim za dlouhé roky práce pro zdejší fotbal zůstal v srdci?

„Potěší to vždycky, ale já to zažil i v obráceném gardu. Jsou to kluci stejní jako já. Já jsem obyčejný člověk, jen trénuju ligu. Nejsem celebrita, nebo něco víc. Jsem furt stejný, impulsivní, od života jsem dostal spoustu ran. Byl jsem tady spokojený, odvedl jsem tady slušnou práci, byť si někdo třeba řekne, že ne. Možná jsem měl v Jablonci skončit o půl roku, o tři čtvrtě dřív. Nemuselo to skončit tím, že mě odvolali. Ale na druhou stranu, to by ode mě byla srabárna, kdybych utekl. Jen chci říct, že to nebylo kvůli odstupnému, jak si někdo myslí.“