Přestupové novinky: kometa či útočné duo. Na koho cílí týmy ze středu?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Zimní přestávka je tu, a fotbalové bitvy na trávnících střídá neméně zajímavé téma - přestupy. Už delší dobu se ví o odchodu Emmanuela Uchenny z Baníku Ostrava, značný zájem je v Chance Lize také o stoperské duo Nemanja Tekijaški a Jakub Martinec z Jablonce. Kdo další ale v následujících měsících změní dres? V exkluzivním přehledu deníku Sport a webu iSport.cz si přečtěte, o koho mají zájem kluby ze čtvrtého až desátého místa tabulky, a kdo by naopak mohl tyto celky opustit.

Baník Ostrava 4. místo, 36 bodů Úkol číslo jedna: najít náhradu za Emmanuela Uchennu, čili pravonohého stopera. Na seznamu je jablonecké duo Nemanja Tekijaški a Jakub Martinec, olomoucký Jakub Pokorný, Ondřej Čoudek z Českých Budějovic... Rovněž se hledá středopolař, který by zacelil díru po dobu rekonvalescence Matěje Šína a po možném odchodu Samuela Grygara na hostování či Tomáše Riga s Jiřím Boulou do zahraničí. Z béčka se sice posune Nizozemec Sacha Komljenovic, ale stále platí zájem o Michala Kohúta ze Slovácka, a z Vlašimi přijde nadějný Martin Šubert. Konkurenci na stranách, kde je nejistá budoucnost Patricka Kpoza, Michala Fukaly či Alexandera Munksgaarda, by mohl zvýšit mladý univerzál Petr Zíka z Dynama. A řeší se i okysličení útoku, kde to příliš nejde Filipu Kubalovi ani Jiřímu Klímovi. Trvá interes o Davida Látala z Chrudimi, pardubického Tomáše Zlatohlávka či Egypťana Jásira Núra z Teplic. A pokud se rozhodne odejít nespokojený brankář Dominik Holec, bude Baník muset přivést gólmana. Vyptával se třeba na Jakuba Lapeše z Karviné. Na Bazalech se modlí i za to, aby nikdo neaktivoval Ewertonovu výstupní klauzuli.

Jablonec 5. místo, 30 bodů Trenér Luboš Kozel by chtěl posily na dvě pozice, ale mnohem důležitější pro Severočechy bude úspěšný kádr udržet. Zájem je o stopery Nemanju Tekijaškiho s Jakubem Martincem a také o slovenské záložníky Dominika Hollého (Německo) a Sebastiana Nebylu (Plzeň). Boss Miroslav Pelta však zabojuje o poháry, oslabovat nechce. Oba Slováky navíc v létě čeká domácí EURO U21. O stoperské duo Nemanja Tekijaški a Jakub Martinec je velký zájem Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Mladá Boleslav 6. místo, 28 bodů Středočeský celek dlouhodobě shání wingbeky na obě strany, ale pravého obránce Petera Kareema mu (stejně jako Baníku) vyfoukli Bohemians. Pokud by se Patrik Vydra vrátil do Sparty, bude se hledat i někdo do středu pole, kde za půl roku skončí také Marek Matějovský. Lídr Tomáš Ladra je chráněn novou smlouvou, nicméně tématem bude znovu situace okolo Vasila Kušeje. Třetí nejproduktivnější hráč Chance Ligy si opět říká o nabídku z ciziny, možná i Sparty. Donekonečna ho nesmyslně nadsazenou cenovkou předržovat nejde. Zahraniční skauty upoutal i dvacetiletý objev Matyáš Vojta.

Sigma Olomouc 7. místo, 26 bodů Byť zdravotní stav Jana Klimenta nevypadá tak špatně a nemusel by chybět celou sezonu, prioritou je hroťák. Problémy totiž trápí i Lukáše Juliše a Antonína Růska. Sportovní manažer Ladislav Minář by rád Daniela Filu ze Slavie. Ale řeší se i další posty. Jiří Sláma sice prodloužil smlouvu, nicméně Sigma mu chce na levé straně obrany vytvořit větší konkurenci. Jakubu Elbelovi ani Michalu Leiblovi realizační tým příliš nevěří, kouká třeba po Petru Kurkovi z Vlašimi. Stejně tak se hledá stoper, protože Jakub Pokorný chce zkusit zahraničí, ideálně hned od zimy. Skautovaný byl například Marios Purzitidis z Liberce nebo Filip Vedral z Vyškova, ale i obránci ze Švédska. Management pořád myslí i na příchod zkušenějšího brankáře, jenž by doplnil mladé duo. Zájem jinde může být o produktivního Filipa Zorvana, který by se, stejně jako Pokorný, rád podíval do ciziny. Blíží se konec Jana Vodháněla, Lukáše Vraštila, Matúše Macíka, Tomáše Digani či Martina Pospíšila. A forvarda Pavla Zifčáka, který hostuje v Pardubicích, nabízejí Hanáci druholigovému Vyškovu.

Hradec Králové 8. místo, 25 bodů Celkem živo může být v zimě v kancelářích Malšovické arény. Slávistický zájem o Karla Spáčila popisoval deník Sport v minulém týdnu. Lídr Chance Ligy umístil levonohého stopera na tzv. short list, vedení Hradce se však mladého talentu nechce vzdát. A když, tak za tučnou sumu. V zákulisí se mluví o minimální cifře 40 milionů korun. Co dál? „Sešívaní“ sledují také dalšího hradeckého leváka, wingbeka Daniela Horáka. V jeho případě však jde spíše o první monitoring schopností a dovedností. Je možné, že před startem jarní části klub opustí útočník Matěj Koubek. Jeho hráčská agentura mu kvůli mizivé vytíženosti shání jiné umístění v Česku. Řada adres by fyzicky dobře vybaveného hráče do týmu vzala. Hradci by jeho odchod nevadil, na hrotu má Ondřeje Mihálika s Adamem Grigerem, za nimi mladého Matěje Náprstka, a to ještě Východočeši stojí ve frontě na Václava Sejka.

Slovácko 9. místo, 25 bodů V Uherském Hradišti se čeká obousměrně velmi náročná zima, čímž se netají ani nový trenér Ondřej Smetana. Končí jednačtyřicetiletý Milan Petržela, nejspíš už nezahájí ani přípravu. A nemusel by být jediný. Týkat se to nejpozději v létě bude i Petra Reinberka, Stanislava Hofmanna, Rigina Cicilii a Tomáše Břečky. Řez je nevyhnutelný, plánoval ho udělat už předchůdce Roman West. Smlouvy za půl roku končí i Michalu Kohútovi s Merchasem Doskim, zájem je v Baníku a Plzni. Skauty zaujali také Slováci Filip Vaško a Patrik Blahút, ti jsou však pod platným kontraktem. Není vyloučeno, že si Smetana bude chtít přivést posily z Ružomberku, kde úspěšně působil. Nabízí se stoper Šimon Gabriel, gólman Dominik Ťapaj a útočník Jan Hladík. Minimálně na přípravu se vrátí brankář Jiří Borek z Vyškova, neboť zkušená jednička Milan Heča je po operaci a bude ještě pár týdnů mimo.