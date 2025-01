Dukla posiluje, loví v Karviné. Blízko přestupu jsou Svozil s Mikušem

Dva hráče si podle informací webu iSport.cz vyhlédla pražská Dukla v Karviné. Předposlední celek Chance ligy dotahuje příchody krajního záložníka či obránce Rajmunda Mikuše a stopera Jaroslava Svozila. Ani s jedním už trenér Martin Hyský nepočítá, jsou na transfer listu. Jeho kolega Petr Rada by je bral. „Zatím to není podepsané,“ upřesnil sportovní manažer pražského klubu Jan Staněk.

Podle zdrojů Sportu by měl být víceméně jistý přesun Slováka Mikuše, který na podzim zasáhl jen do deseti utkání a ani jednou neskóroval. Naposledy se objevil na hřišti 10. listopadu na Slavii, kde odehrál sedm minut. V prvních čtyřech kolech sezony byl přitom vždy v základu. „Stopku“ dostal po domácí porážce s Bohemians 1:2. Od té doby paběrkoval, naskočil maximálně na 22 minut. V předchozím ročníku přitom válel, za 14 startů nasbíral 4 góly a 5 asistencí.

V první polovině sezony klesala i minutáž stopera Jaroslava Svozila, jemuž zároveň uškodily dvě červené karty. V jedenácti utkáních absolvoval 715 minut a bylo mu sděleno, že se na jaře začne sázet na jiné. V hierarchii středních obránců jsou před odchovancem Olomouce tři – Lukáš Endl, Dávid Krčík a Douglas Bergqvist. Také Svozil je na radaru nováčka.

„Rozjednaných jmen je víc,“ sdělil manažer Staněk. Ovšem bývalý hráč Baníku by měl být na seznamu hodně vysoko, navíc je dostupnější než další vytipovanější borci. Jedním z nich je další třicátník Stanislav Hofmann ze Slovácka. „Patří k těm, co sledujeme,“ potvrdil funkcionář z Julisky. Zájem by byl i o mladší kusy, ovšem trh moc vhodných adeptů nenabízí.

Dukla potřebuje defenzivu zpevnit, na podzim inkasovaly víc branek jen poslední České Budějovice.