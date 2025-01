Karviné se nehodil, Svozil skočil po Dukle: Rada? Skvělý. Už ho chtěl dřív

PŘÍMO Z TURECKA | Trenérovi v Karviné se nehodil do systému hry, Petr Rada si s chutí přibral do Dukly Jaroslava Svozila (31). Před čtyřmi lety ho chtěl z Baníku do Jablonce. Dohoda klapla až teď a zkušený stoper si poprvé v kariéře našel angažmá mimo Moravu a Slezsko. „To je jediný problém,“ pousměje se na soustředění nováčka Chance Ligy v Turecku.