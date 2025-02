Dva Beranové proti sobě! Chci to bráchovi vrátit, říká posila Slovácka

Pro ty dva (a jejich okolí) to bude nezapomenutelný zápas. Vskutku historický. Michal Beran (24) a jeho mladší bratr Štěpán (20) se v neděli poprvé v kariéře postaví v mistráku proti sobě. První bude řídit hru Jablonce, druhý nejspíš půjde do hry jako žolík Slovácka. „Brácha na šanci v lize čekal dlouho, může se ukázat. Má velký potenciál,“ mínil starší ze sourozenců. „Bude to vyhecované,“ zdůraznil Štěpán.

Ještě na podzim bylo tohle setkání v rámci Chance ligy nereálné. Zatímco subtilní Michal Beran válel v základní sestavě Jablonce, urostlejší Štěpán měl místo ve druholigovém béčku Slavie s mizivými ambicemi na průraz v Trpišovského kádru.

Po přechodu do Slovácka, z jehož líhně oba vzešli, je tady najednou rodinný šlágr. Hned ve druhém jarním kole. A poté, co oba celky v prvním duelu prohráli. Jablonec šokoval nezdarem s Bohemians (0:1), Slovácko nezvládlo střet se Spartou (0:2). Sentiment půjde na hřišti stranou, Beranové musí primárně myslet na zájmy svých mužstev. Přesto budou mít v hlavě, že na druhé straně stojí sourozenec.

„Oba moc chceme vyhrát, dám do toho sto procent. Je to rivalita dvou bratrů, a kdo zvítězí, ten bude ten půlrok víc na koni,“ usmál se dvacetiletý záložník, který je připraven i na roli levého obránce. Minulý týden naskočil na svou první čtvrthodinu mezi elitou.

O čtyři roky starší Michal už je zavedené prvoligové jméno. V Jablonci tvoří hru, pro kouče Luboše Kozla je klíčovým mužem sestavy. Na severu Čech prožívá svou nejlepší sezonu. Na dálku samozřejmě sleduje i bráchu. „Je úplně jiný než já. Vysoký, robustnější a gólovější záložník. Přeju mu, ať se mu daří,“ vzkázal prostřednictvím deníku Sport a webu iSport.cz.

„Michal je menší postavy, má rychlé kroky, je silný na míči a umí skvěle měnit směr. Vždycky mě štvalo, když jsme jako děti hráli proti sobě. Tím, že byl starší, většinou vyhrával. Teď mu to chci vrátit,“ vzkázal Štěpán v rozhovoru pro klubový web.

Jejich cesta k fotbalovým výšinám je podobná. Po začátcích ve Slovácku oba jako středoškoláci „utekli“ do Slavie, přestup si v podstatě vydupali. To se vedení uherskohradišťského klubu nelíbilo.

„Byli na nás naštvaní,“ potvrzuje Michal. „Udělalo se to formou hostování na základě toho, že budu v Praze studovat střední školu. Jenže ve Slavii mě po půlroce nechtěli a přešel jsem do Bohemky. Pořád jsem byl hráčem Slovácka a čekal jsem, jestli nějaký klub zaplatí tabulkovou cenu. Povedlo se to až v Liberci, kde jsem se dostal do áčka,“ vylíčil svůj příběh.

Podobně to měl Štěpán. Také jeho odchod v teenagerovském věku do metropole se šéfům mateřského klubu nelíbil. Nedostali za ně odstupné, jaké si malovali. Starší z dua přiznává, že jeho vztah se Slováckem je od té doby chladnější. „Ale teď přišel zpátky brácha, třeba to bude lepší,“ přál si jablonecký špílmachr, jenž v sedmnácti letech nepřijal nabídku nízké smlouvy. „Na základě toho jsem obdržel informaci, že v tom případě musím odejít. Byl jsem trošku vyštvaný pryč,“ okomentoval to s odstupem času. „Zápasy se Slováckem jsou pro mě hodně prestižní. A o to víc teď, když je tam brácha. Je potřeba vyhrát!“

Celá rodina pochází z Uherského Hradiště, takže je zřejmé, že Beranovi budou v neděli víc fandit Slovácku a tudíž mladšímu Štěpánovi. „Všichni budou v bílém dresu,“ ujistil navrátilec. „Musíme vymyslet s bráchou nějakou sázku, aby byla motivace ještě větší,“ plánoval.