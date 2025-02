Ševčík: Neměl jsem pět možností, kam jít. Německo? V taktice jsme lepší

Proti Slavii to při debutu v mladoboleslavském dresu od Michala Ševčíka ještě nebylo ono, zatímco ve 21. kole Chance Ligy už to s Teplicemi naplno rozbalil. Na hřiště přišel po přestávce a byl hotovým gamechangerem. V 73. minutě jeho chytrý náběh nezachytila teplická defenziva a po přesném pasu od Tomáše Ladry lahodně zakončil. Brankář Ludha byl bez šance a později, vzhledem ke snižující trefě Severočechů, se ukázalo, že šlo o rozhodující moment zápasu (2:1). „Gól je vyústěním toho, jak jsem v Boleslavi spokojený,“ lebedil si 22letý ofenzivní záložník po závěrečném hvizdu.

Tahle posila bodla. Ševčík si sice v Norimberku pod legendárním Miroslavem Klosem neškrtl, po návratu na tuzemský trávník ale naznačil, že by v dobře známém prostředí mohl dominovat. Když vlétl po pauze do hry, byl cítit. „Změnil naši hru, je chladnokrevný zakončovatel. Moc zápasů v poslední době neodehrál, potřebuje delší čas na to, aby se po zátěži, jakou na něj nakládáme, dal dohromady,“ hodnotil Ševčíkův přínos trenér Středočechů Andreas Brännström. „Klíč je v proměňování šancí,“ kontroval hbitý štírek.

Udělili jste Teplicím lekci z efektivity? Především v prvním poločase to vypadalo, že má herně navrch soupeř…

„Očekávali jsme, že to pro nás bude těžší než na Slavii, na kterou se přece jen každý namotivuje. Říkali jsme si, že Teplice mají méně bodů, než kolik by měly mít. Mívají často smůlu nebo nedotáhnou dobře rozehraný zápas, ale výkony patří výš. Přežili jsme zpočátku jejich dvě až tři šance, kdy zahrozily i hlavičkou z malého vápna. Ve druhé půli už to ale bylo v naší režii. Nakopávaly pouze dlouhé balony od gólmana, které jsme dokázali sbírat.“

Jak se cítíte v novém působišti?

„V Boleslavi jsem hodně spokojený, ačkoli jsem strávil s týmem jen týden a půl. Je to výborné jak v kabině, tak i co se týká herního stylu, který mi sedí. Čím déle spolu budeme hrát a trénovat, tím víc si budeme rozumět. Třeba Ladrys (Tomáš Ladra) mě několikrát výborně našel, i když si myslím, že spousta jiných hráčů by dávala balon do kapsy, zatímco on mi ho dal přesně do kroku. Že jsem šel do Boleslavi, vnímám za skvělé rozhodnutí.“

Při svém druhém startu za Boleslav jste navíc už skóroval. Je to předzvěst toho, že po slabším období v Německu jste zpátky?

„Je to vyústěním toho, jak jsem tady spokojený. Spadlo to ze mě, protože jsem přišel do kolektivu, v němž můžu začít od začátku a pomoct týmu. Gól je odměnou za to, že se tu cítím dobře a chci s tímto týmem dál pracovat.“

Už vám řekli spoluhráči, na kolik vás premiérový zásah přijde?

„Teď řeším svou radost z gólu a ne kolik bude stát do kasy.“ (úsměv)

Jak vůbec došlo k vašemu přesunu do Mladé Boleslavi?

„Nebylo to o tom, že bych měl dalších pět možností, kam jít. Rozhodoval jsem se, jestli půjdu sem, nebo ne. Přišla možnost jít do Boleslavi a rozhodl jsem se tuhle šanci vzít a nepustit. Věřím, že budeme pokračovat tak jako dnes a už teď vím, že to byl správný krok.“

Trenér Brännström o vás prohlásil, že jste chladnokrevný zakončovatel. Souhlasíte?

„Strávil jsem hodně času nad tím, že když se dostanu do šance, bude fajn ji proměnit. Může přijít zápas, kdy si vytvoříme deset šancí a dáme jeden gól a pak zase, kdy můžeme mít jedinou příležitost. A když dáte gól z jedné šance, je to cennější, protože když pak z mnoha šancí gól nepadne, je to k ničemu. Klíč je v proměňování šancí. Už na Spartě i v Německu jsem na zakončení dost pracoval. Někdy to vypadá, že k tomu přijdu jako slepý k houslím, ale když se ocitnete v šanci, je potřeba mít aspoň 90% úspěšnost.“

V Norimberku jste se neprosadil, můžete porovnat druhou německou ligu s českou nejvyšší soutěží?

„Druhá německá je silovější a rychlejší, ale chyběla mi v ní taktická stránka. V české lize mají hráči podle mě mnohem vyšší úroveň driblinku, techniky a právě taktických pokynů. Vůbec si nedokážu představit, kdybych namíchal týmy z české ligy a druhé německé, jak by to vypadalo. Češi by dominovali v taktických posunech a bránění, zatímco v Německu jde o hurá fotbal, padá hrozně moc gólů. V těchto aspektech se to nedá porovnat. V něčem je Německo jinde a v něčem jiném zase Česko.“

Brännström: Mandous dodal klid, Trmal není dvojka

Příchod brankáře Aleše Mandouse do Mladé Boleslavi na hostování bez opce mohl překvapit. Vždyť letošní účastník Konferenční ligy měl dobře hodnoceného Matouše Trmala. Znamená to, že gólman se zkušenostmi z Portugalska se ocitl na druhé koleji? „Není rozhodnuto o tom, kdo bude jednička a dvojka. Oba jsou skvělí. Trmal nás nezklamal, na Slavii předvedl výborný výkon. Máme dva skvělé gólmany, z čehož teď mám trochu bolest hlavy, ale je to příjemná bolest,“ prozradil kouč.

„Situace se vyvinula tak, že Mikulec chtěl chytat a odešel. Zároveň se naskytla možnost vzít Mandouse, z Prahy to má blízko, je to jednoduchý transfer. Jsme rádi, že ho tady máme. Prokázal přehled a klid. Podržel balon, když jsme to potřebovali a naopak rozehrál rychle, když se to nabízelo. Odehrál vynikající zápas,“ dodal švédský stratég na adresu brankáře, jemuž čisté konto v nastavení sebral Denis Halinský.