Friis po Hradci Králové: Byli jsme nemilosrdní. Co je s Birmančevičem?

Proti Hradci Králové, jindy tak nepříjemnému i nebezpečnému, předvedli více než solidní výkon. Sparťané přihodili pátou ligovou výhru v řadě, Plzeň je před nimi na druhé příčce o tři body. Trenér Lars Friis slavil první gól emotivně s Janem Kuchtou a po utkání rozhodně neskrýval uspokojení. „Mohli jsme vstřelit více branek, ale bylo to opravdu dobré,“ prohodil na tiskové konferenci.

Útočník Jan Kuchta se trefil i ve druhém utkání. Jeho návrat vám prospívá, že?

„Odehrál opravdu velmi dobrý zápas, odskakoval si mezi řady, vracel se hluboko k naší bráně, k tomu ukázal emoce. To je to, co po hráčích chci, mám ho rád - stejně jako ostatní hráče v našem týmu.“

Můžete popsat váš vztah?

„Je dobrý. Situace v létě minulého roku byl taková, že chtěl odejít, ale zjistil, že tam tráva není zelenější a teď ho máme zpátky. Dostal se do toho zpátky, viděli jsme asi nejlepšího Jana Kuchtu. V Midtjyllandu to pro něj bylo těžké, neuspěl tam. Teď se mu podařilo skórovat ve druhém zápase v řadě, ale nejde jen o góly.“

O co ještě?

„O to, jakým způsobem pracuje pro tým, jak sprintuje, presuje. Jsem za něj opravdu šťastný.“

I on pomohl k velmi dobrému výkonu. Byl jste spokojený?

„V prvním poločase jsme odehráli opravdu, opravdu dobrý zápas. Byli jsme soustředění, dělali jsme vše, jak jsme měli. Byli jsme velmi dobří ve fázích, kdy Hradc držel míč - nemohl se do nás vůbec dostat, nebyli v tempu.“

Čím to bylo?

„Padlo tady, že Hradec dělal chyby, ale já to vidím jako důsledek velmi kvalitního presinku a agresivity na naší straně. Byli jsme nemilosrdní, v první půli jsem nemusel zvednou varovný prst. Druhá půle byla na začátku vyrovnaná, ale rozhodla síla, kterou jsme poslali ze střídačky. Udrželi jsme čisté konto, bylo to zasloužené vítězství.“

Ani na lavici nebyl Veljko Birmančevič. Proč?

„Je nemocný.“

Blíží se konec přestupního okna. Je váš kádr už uzavřený směrem ven i dovnitř?

„V tomhle bláznivém období je těžké něco říkat. Kdybych řekl ano nebo ne, prostě bych lhal, opravdu to nevím. Samozřejmě jsou uzavřené transfery do Anglie, Dánska, ale vy víte, jak to je? Někdo přijde s velkými penězi, hráčů může odejít a vy ho budete složitě nahrazovat. Proto nemůžu odpovědět.“