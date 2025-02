Vašulín v Plzni: minusy i chvála za přínos. Chyba ho odepsat, říká expert

Daniel Vašulín přišel do Plzně v létě z Hradce Králové jako vysoký útočník s vizí zaplnit místo po Tomáši Chorém, který zamířil do Slavie. Zatímco reprezentační forvard v neděli na „svém“ bývalém stadionu dvakrát skóroval, plzeňskému hroťákovi se nedařilo. Před koncem poločasu zahrál rukou ve vápně, Chorý proměnil pokutový kop a Slavia si nakonec došla pro výhru 3:1.

„Choval se při tom zákroku blbě, je to jeho chyba. V momentě, kdy to musí odhlavičkovat, to zvoral, a padlo mu to na ruku. Ta byla jasná, v pořádku,“ okomentoval jednu z klíčových situací plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Na jaře naskočil do šesti zápasů, nezapsal jediný kanadský bod. V Teplicích (2:0) pomohl k plzeňským gólům, na druhou stranu hned v úvodu zazdil velkou tutovku. Na Bilbau se zase deset minut po nástupu na hřiště nechal vyloučit, ostrý zákrok pravděpodobně pramenil z přemíry snahy.

Naposledy se Slavií si zapsal minusové znaménko za nešťastnou situaci vedoucí k penaltě, v zápase se navíc k ničemu nedostal. „Měl to hodně těžké, obranná trojka Slavie je silná a ve velmi dobré formě. Ani Vydra se neprosadil,“ upozorňuje Stanislav Levý.

Vašulín v jiných zápasech Plzni několikrát pomohl, trenér Koubek mu věří a dává mu pravidelně prostor. „Odepisovat ho by bylo předčasné. Je schopný se dál v lize prosazovat, má na ni dostačující úroveň. Je otázka, zda je schopný udělat krok dál. Ale nebude to mít jednoduché, jakmile se vrátí Adu a do příští sezony Kabongo,“ dodává Levý.

Odpálit Vašulína kvůli několika nešťastným momentům by bylo snadné, je ale třeba připomenout i fakt, že v sezoně nastřílel už devět branek. Pravda – dvě v MOL Cupu v Ústí nad Labem a dvě posledním Českým Budějovicím, v Evropě ale výrazně přispěl dvěma góly v předkole proti Kryvbasu a trošku šťastně rozhodl domácí zápas se Sociedadem.

„Nebylo by rozumné řešení ho zatracovat po takovém nešťastném zákroku. I kdyby zápas skončil remízou, nebylo by v boji o titul co řešit. Slavia byla kvalitnější, na utkání velmi dobře připravená. Využila i toho, že Plzeň měla v týdnu Ferencváros. Ovlivnil to také rychlý gól,“ doplňuje Levý.