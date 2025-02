První šestka jako klíč do Evropy. Sigma drží trumfy, kdo zklamal?

Šestý, nebo sedmý až desátý? Dřív to bylo skoro jedno. I nejhorší tým prostřední skupiny měl šanci na účast v Evropě, což ke konci základní části Chance Ligy nahrávalo spekulacím. Zapomeňte na to, nyní chce KAŽDÝ proklouznout do elitní šestky, odkud je blízko do pohárů i k vyprodanému stadionu v zápasech proti top klubům. Podle deníku Sport i predikce Opty se mezi smetánkou udrží Jablonec s Olomoucí. „Trenérům Kozlovi a Janotkovi se podařilo výborně namixovat kádr a nastavit pracovní prostředí,“ chválí Martin Nešpor. Redakční expert v obou klubech působil.