Friis překvapil: Příšerný zápas, hřiště bylo suché. Bude Haraslín na derby?

A výkon vašeho týmu na hřišti byl jaký?

„Samozřejmě, že když se vrátíte takovým způsobem do zápasu, zvrátíte ho nebo otočíte, je to senzační. Toho si hodně vážím. Ale upřímně, co se týká kvality a toho, co jsme fotbalově předvedli, byl to příšerný zápas. Fakt hodně špatný, v této sezoně asi nejhorší. Chceme se prezentovat jinak. Máme v Česku takovou roli, že bychom měli být těmi, kdo oslovuje mladé kluky, aby se nadchli pro fotbal. Měli bychom je zaujmout tím, jak hrajeme. Já jsem to tak jako malý taky měl. Vzhlížel jsem k některým týmům, obdivoval výkony. Ale tento zápas takový nebyl.“

Proč? Nezačali jste přece v úvodní půlhodině špatně.

„Musím se na to ještě jednou podívat, ale nemyslím si, že jsme hráli dobře. Neviděl jsem to tak. Nebylo to dobré, ale nemluvím o přístupu a mentalitě. Ta byla top, nemohl jsem si přát víc. Nicméně měli bychom mít nějaká pravidla o úpravě hrací plochy. Nemyslím kvalitu, ale hřiště bylo suché. My ani Sigma jsme si nebyli schopni přihrát třikrát nebo pětkrát v řadě. Taky jsme nebyli tak dobří, abychom si s tím poradili a vytvářeli si situace, šance, standardní situace. Mou úlohou je přemýšlet nad tím, jak tohle zlepšovat, a vytvářet podmínky, abychom produkovali lepší hráče a lepší fotbal pro Českou republiku.“

Ale zvládli jste to, i když se zápas nevyvíjel dobře. To je asi před derby důležité.

„To je přesně to, o čem mluvím. Ale už to opusťme. Nebavme se již o nehezkých zápasech nebo o tom, že to bylo příšerné. Co jste zmínil, je ta druhá stránka věci, která mi dělá radost. Našli jsme cestu k vítězství, to vám dá daleko větší boost, než kdybyste odjeli někam do lesů na teambuilding. Emoce po penaltě a následně po vstřeleném gólu vám nic nevynahradí. Pokud rozhodčí usoudil, že se nejednalo o faul, po kterém bychom měli zahrávat přímý kop my, tak fajn. OK, rozhodl se pro penaltu. Ale Peter ji chytil. Sice to bylo štěstí, ale my takové zápasy potřebujeme. Všechny nás to nakoplo.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Co jste říkal na penaltu?

„Byl jsem zaneprázdněný střídáními. Měli jsme připraveného Birmu, kterým jsme chtěli posílit ofenzivu, kdyby Sigma penaltu proměnila. Potřebovali jsme tam změnu. Jinak u penalty jako trenér nemůžete moc dělat. Byl bych radši, kdybych to mohl ovlivnit víc. (úsměv) Děkuju Peterovi, že ji chytil. Musím zase ocenit realizační tým: Michala Vávru, Tima Sparva, Martina Ticháčka... Spolupráce na střídačce byla úžasná.“

Veljko Birmančevič byl potřetí v řadě na lavičce, nepotřebujete ho v základu?

„A koho byste vyndal? Je tady momentálně masivní konkurence. Potřebujeme víc gólů, ale Kuchta měl šance, vytvářeli jsme si je i bez Birmančeviče. Jen jsme je nedokázali proměnit. Máme Albiona, Kuchtu, Haraslína, Victora... Konkurence je obrovská. Když dostanete příležitost, musíte ji využít. Birma dostal minuty proti Budějovicím, musí o to zabojovat. Victor znovu předvedl dobrý výkon.“

Kooperace Jana Kuchty s Albionem Rrahmanim se vám tedy líbila?

„S oběma jsem spokojený, oba jsem pochválil. Pro nás je skvělé, že máme nahoře útočníky v dobré formě. Navíc jsou rozdílní, proto se skvěle doplňují. Pro nás je Kuchta s Rrahmanim zajímavá varianta. Vytvářejí si šance, minusem je to, že je zatím neproměňují.“

Bude Lukáš Haraslín připraven na derby?

„Víte, že už minule jsem sliboval, že bude. Nakonec ho však nemoc zasáhla víc, než jsme si představovali. Dělá malé krůčky, ale myslím, že na derby připraven bude. Měl by být.“