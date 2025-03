Baráž vyřešena? Střihavka neztrácí chuť, Frťala řešil Gninga s fanoušky

V březnu je možná rozhodnuto nejen o titulu, ale i o účastnících baráže. Pokud Pardubice ještě pomýšlely na výsledkovou šňůru, díky které by pod sebe dostaly Teplice, jejich sny se rozpustily právě na Stínadlech. Během promrzlého večera, který fotbalové krásy příliš nenabídl, Severočeši odskočili od týmu Davida Střihavky výhrou 2:0 ve 24, kole Chance Ligy na propastných deset bodů. Debata mezi koučem a fanoušky nakonec neproběhla, překvapivě se ale udála na trase Zdenko Frťala-teplický kotel.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek zápasy Teplic prožívá po svém. Už dříve přiznal, že na tribuně někdy psychicky trpí, protože nemůže věci na hřišti přímo ovlivnit. Jinak tomu nebylo ani proti Pardubicím, nervozitu ale po závěrečném hvizdu vystřídal široký úsměv a úleva. Teď už by se musely stát nevídané věci, aby Teplice ohrozily barážové příčky.

„Obrovsky nám to pomohlo, potřebovali jsme to. Mluvili jsme o tom, jak je tento zápas důležitý, že bychom mohli odskočit. Jsme nadšení,“ přiznal záložník Daniel Langhamer, který zlomil Střihavkovo vcelku poctivě bránící mužstvo krásnou ranou zpoza vápna, kam se mu v první půli vykulil balon.

To dostalo domácí na koně, ve druhé půli zvýšil hlavou nejmenší muž na hřišti Richard Sedláček. Hosté? Více konsolidovaní, snaživí, ale v konečném součtu dopředu žalostně bezzubí. První střela na bránu přišla v 90. minutě. A nebezpečná nebyla.

David Střihavka tak opět musel mezi novináře přijít se svěšenou hlavou. Na jaře už popáté. „Tiskovky už začínají být těžké,“ uznal a musel odpovídat i na dotazy o tom, jak je pevná jeho pozice. „Série proher na mě působí šíleně. Trápí mě to. Těsně po utkání se přes to těžko přenáší. Ale nikdy vám neodpovím, že s tím nemám chuť něco dělat. Nejsem naivní, pětkrát jsme prohráli, otázka je na místě. Ale já neztrácím chuť, naopak je to pro mě největší výzva,“ zněl odhodlaně.

Jistota baráže může uvolnit nohy

Co se dá označit jako štěstí v neštěstí? Na Pardubice nikdo netlačí. Po prohře v Teplicích se společně s Duklou ocitly na barážovém ostrůvku v tabulce, široko daleko nikdo není. Pražané na nejhorší tým jara stáhli zatím jen dva body, České Budějovice zůstávají v jedenáctibodové dáli. Ambice na dohánění Teplic už jsou zřejmě také pryč, další blízký tým Karviná má navíc zápas k dobru. Může to Východočechům uvolnit nohy.

„Od toho, zda někoho doháníme, se chci odprostit. Chci, abychom předváděli výkony, na které máme. Jako na podzim. Chci s kluky vyhrávat. Nemůžeme se do toho dostat. Možná tu situaci budu brát za dva týdny pozitivněji, že to z kluků spadne a opravdu se budou moct věnovat jen tomu, že nás čeká baráž. I když já pořád říkám, že se musí bojovat, že když se nám ještě podaří něco urvat, budeme ještě kousat. Ale zatím to tak nevypadá,“ přiznal Střihavka.

Jeho zkušený protějšek Zdenko Frťala samozřejmě jakékoliv bouchání šampaňského na počest záchrany Teplic pozdržel. Přitom touto dobou měli loni „Skláři“ jen o dva body komfortnější náskok na baráž a nakonec skončili v klidném středu tabulky.

„Pohled na tabulku je příjemnější. Ale to nás neopravňuje k tomu, abychom v dalších zápasech podcenili sebemenší detail. Zápasů je tolik, že deset bodů nemusí znamenat konec starostí o baráž. Věřím ale, že toto vítězství zvedne to sebevědomí, o kterém se pořád bavíme,“ chválil Frťala své svěřence.

Včetně Abdallaha Gninga, jehož jméno bylo v médiích z teplických hráčů v posledních týdnech možná tím nejskloňovanějším. Jen týden poté, co senegalskému útočníkovi nevyšel přestup do Polska, objevil se v základní sestavě. I přesto, že nedal gól, nezklamal. A při střídání ho vyprovodil stadion potleskem. Frťala přiblížil okolnosti jeho návratu.

Frťala řešil Gninga s kotlem

„Musel jsem se ho zeptat, jestli tu vůbec chce hrát. Po delším pohovoru jsme měli sezení s radou starších v kabině a věci se daly do normálního chodu. Zeptal jsem se hráčů, kdo by neakceptoval čtyřnásobek platu. Nikdo neřekl ne. Na tyto věci mají lidé různé názory. Ale sešel jsem se v týdnu s kluky z kotle, chtěl jsem vědět, jak k tomu přistoupí. Asi se s tím neztotožňují ze sta procent, ale byl jsem rád, že tam nebudou věci, které budou mít vliv na Gningův výkon. Šel jsem do utkání s klidným svědomím,“ řekl s tím, že chce celou situaci už uzavřít.

Naopak debata mezi Pardubicemi a jejich fanoušky, které Střihavka po posledním zápase zval do kabiny, neproběhla. „Nakonec k tomu nedošlo. Rozhodli jsme se, že to necháme v rámci toho, co se stalo. Řekli nám jasně svůj pohled a mají na to právo,“ připomněl trenér události konfrontaci s fanoušky proti Mladé Boleslavi.

Zatímco tehdy fanoušci vyvěsili transparent „Chceme změny“, zhruba dvacítka Východočechů v sektoru hostí vyvěsila po konci utkání transparent „Jsme s váma.“

„Spoustu lidí nás bude oprávněně kritizovat, ale tito skalní fanoušci, kteří viděli, že jsme tam nechali všechno, nás podpořili. To je nejvíc. Za to jim děkuji,“ řekl Střihavka. Odpověď na otázku, jak to se svým týmem pardubičtí podporovatelé doopravdy mají, naznačí už tento týden – domácí MOL Cup proti Baníku a domácí duel s Plzní.