Sparta před derby: na Hané obstála jen pětice. Nastoupit z ní můžou čtyři

Zapomeňte na to, co bylo. Vše se maže, začíná příprava na derby „S“, do kterého jde odolnější Sparta, než byla její podzimní verze. Jednoduchý důkaz: na jaře zvítězila (i s MOL Cupem) již pošesté v řadě. Stoprocentně vyladěná však rozhodně není, i v Olomouci měla namále. Stačilo, aby Filip Zorvan v závěru proměnil penaltu a Letenští přenechali všechny body Sigmě podruhé v sezoně. Forma jednotlivců před duelem se Slavií není kdovíjaká, na Hané obstála jen pětice.