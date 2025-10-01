Kozel do Plzně? Cesta se aktuálně zavírá, Jablonec s ním prodlužuje spolupráci
Je na listu žádaných odborníků, trenérů, kteří by mohli jít na dračku. Kupříkladu jako Martin Hyský. Také jméno Luboše Kozla se objevuje jako možnost pro Plzeň, která bude řešit uvolněný post trenéra po odchodu Miroslava Koubka. Proto Jablonec zareagoval a podle informací deníku Sport a webu iSport se s koučem domluvil na pokračování spolupráce.
V tabulce je třetí, ale… S druhou Slavií má stejně bodů, za první Spartou zaostává o jediný punkt. Narozdíl od Letenských však ještě ani jednou v sezoně neprohrál. Jablonec válí, tak to je.
Naposledy porazil doma Mladou Boleslav po dvou brankách z penalty, které zařídil zabiják s dětským úsměvem Jan Chramosta.
Luboš Kozel, trenér zelenobílých si pak liboval: „Jsem spokojen s výkonem i výsledkem. Je to krásné, zažíváme historicky nejlepší vstup do ligy. Před sezonou bychom tomu nevěřili. Dnes jsem se před zápasem trochu bál, ale jsem rád, že to dobře dopadlo. Náš tým zdobí týmovost a vyváženost.“
Už v minulé sezoně ostatně dovedl Jablonec po přesunu z Liberce do titulové skupiny a k pátému místu. O postup do Konferenční ligy přišel tým až v posledním kole nadstavby. K tomu zlepšil hráče, v létě prodali Jablonečtí za velké peníze Dominika Hollého do Sparta i Michala Berana do Sigmy.
Kooperace Kozla s Jabloncem prostě funguje. A bude dál. Trenér i jeho spolupracovníci se podle informací webu iSport domluvili s novým majitelem Jakubem Střeštíkem na prodloužení smlouvy. Plzeňská cesta se tedy - podle všeho - zavírá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu