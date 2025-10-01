Třinec sahal po senzaci, Votroky spasil až Darida. Čihák má zlomenou lícní kost
V posledním utkání 3. kola MOL Cupu se schylovalo k senzaci. Třinečtí fotbalisté proti prvoligovému Hradci Králové ještě v 87. minutě prohrávali 1:3, jenže v úplném závěru se totálně nakopli a duel dovedli do prodloužení. V jeho závěru přinesl hostům úlevu Vladimír Darida gólem z pokutového kopu. „Jediný, o kom jsem věděl, že na případné penalty půjde stoprocentně, byl Vláďa Darida. Zaplaťpánbůh, že šel dřív, než k nim došlo,“ oddechl si hradecký kouč David Horejš.
Votroci chtějí v MOL Cupu dojít co nejdál. Třeba až do finále, které se bude hrát na jejich stadionu. „Měli jsme tak i nastavenou přípravu, že jsme si na jejím začátku pustili stadion a ptali jsme se hráčů, jestli vědí, proč to tam je. Všichni věděli. První cíl, který nebyl jednoduchý, jsme splnili. Kdybychom došli až tam, nikdo se nebude ptát, jak jsme přešli přes první kolo,“ věděl trenér David Horejš.
Jeho mančaft to ve Slezsku neměl jednoduché. Přitom ještě v úvodní půlhodině to vypadalo, že ho jakékoliv potíže minou. Po gólech Ondřeje Mihálika a Václava Pilaře byl na koni, nicméně po pauze se Třinec rozjel. Bojácnost a ustrašenost odhodil, s favoritem si to pak naplno rozdal.
„Zápas jsme měli skvěle rozehraný, o poločase jsme vedli 2:0 a také vstup do druhé půle byl slušný. Pak jsme ale zvolnili, byli jsme vlažní a bohužel jsme už nebyli nebezpeční. Z jednoznačného zápasu jsme udělali drama. Musím dát kredit i domácím, hráli dobře,“ pokývl Horejš uznale.
V 81. minutě započal třinecké vzepětí Lukáš Cienciala. Byť hosté poslali na plac zkušenost v podobě Vladimíra Daridy, ke klidnému závěru měli daleko. Nestačila jim ani Sojkova branka na 3:1, v posledních minutách totiž domácí senzačně vyrovnali.
Nejprve se brankář Matyáš Vágner jen ohlédl za propadnutým centrem Tomáše Omasty, o chvíli později jej překonal parádní dělovkou Patrik Slaměna. „Většinou to na tréninku kope tak, že sbírám míče v křoví. Tak jsem rád, že se mu to podařilo,“ usmál se třinecký kouč Tomáš Hejdušek.
Vedoucí tým MSFL chtěl laufu využít i poté, jenže zkraje prodloužení se zběsilé tempo uklidnilo. Když už se zdálo, že zápas dojde až do penaltového rozstřelu, v závěrečné minutě prodloužení proměnil Darida pokutový kop. Třinec kousal těžké zklamání, k parádnímu výsledku měl nečekaně blízko.
„Pro nás je obrovský kredit, že s ligovým týmem máme remízu. Jen je škoda, že nedošlo na penalty. Kluci si ale ukázali, že můžou hrát s kýmkoliv. Co si budeme povídat, my jsme se asi nebavili o tom, že se na hradeckém stadionu hraje finále. Soupeři ale přeju, aby tam došel,“ uvedl Hejdušek.
„Myslel jsem si, že za stavu 3:1 je po zápase, ale kluci ukázali charakter. To stejné bylo s Prostějovem, kdy jsme prohrávali v 70. minutě 0:2, ale v poslední minutě jsme to strhli alespoň do penaltového rozstřelu,“ vzpomínal bývalý kouč Karviné či rezervy Baníku.
Hradec sice očekávaný postup sebral, jenže pro nejbližší období ztratil stopera Filipa Čiháka. Zaskakující kapitán musel střídat už v 69. minutě. „Má zlomenou lícní kost. Je to složité zranění a pro nás i citelná ztráta. Je to kluk, který je pro nás klíčový, takže bohužel,“ mrzelo Horejše. „Přeju brzké uzdravení,“ přidal se Hejdušek.