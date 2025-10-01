Předplatné

Tijani marní potenciál, v Ďolíčku seděl. Myslí si, že je frajer ze Slavie, hodnotí expert

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Dotazy fanoušků: strop Zlína, kam s Minářem, Chramosta do repre? Novým Zorvanem je… • Zdroj: iSport.cz
Olomoucký útočník Muhammed Tijani se chystá na zápas v Malmö
Lukáš Červ v souboji s Muhamedem Tijanim
Muhamed Tijani v utkání proti Plzni
Muhamed Tijani v souboji se Sampsonem Dwehem
Muhamed Tijani v dresu Olomouce uhání za teplickým Denisem Halinským
6
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Olomouc má problémy se střílením gólů. V aktuálním ročníku Chance Ligy se radovala jen sedmkrát a z toho pět zásahů zajistil Daniel Vašulín. Jenže vysoký útočník musel po skvělém představení proti Bohemians (2:2) v poločase střídat kvůli zranění. Než aby Tomáš Janotka poslal na hřiště typologicky podobného Muhameda Tijaniho, dohrával bez klasické devítky. „Potenciál má obrovský a je strašná škoda, že jím marní. Musí přidat,“ vysvětloval trenér, proč nechal hosta ze Slavie na lavičce.

Marodka mezi útočníky Sigmy je opravdu rozsáhlá. Pro zranění jsou aktuálně mimo tahoun z minulé sezony Jan Kliment, Yunusa Muritala a kvůli nedostatku kondice se na hřišti ještě v modro-bílém neukázala ani letní posila z Teplic Jásir Núr.

O víkendu navíc na seznam lazarů přibyl i ve skvělé formě hrající Daniel Vašulín a nad jeho startem v zítřejším úvodním utkání Konferenční ligy na půdě Fiorentiny visí velký otazník. „První diagnóza je natažený přitahovač. Určitě by nám chyběl hodně, ale nechci malovat čerta na zeď. Věřím, že to bude krátkodobé,“ líčil s nadějí kouč Tomáš Janotka po sobotním utkání. Právě v Ďolíčku Vašulín zazářil dvěma góly. Nejlepší kanonýr týmu včera podstoupil vyšetření, avšak konečný verdikt ohledně jeho možného nasazení ještě nepadl. Je tedy možné, že do Itálie odcestuje kádr s jediným klasickým hrotovým útočníkem. Ovšem ten zatím v Olomouci nenadchl.

Střelci Sigmy v Chance Lize:

  • Daniel Vašulín: 5
  • Jáchym Šíp: 1
  • Muhamed Tijani: 1

Muhamed Tijani sice v této sezoně nastoupil do devíti utkání a připsal si jeden gól. Nevalnými výkony v poslední době ovšem pozici v týmu ztrácí. Při ostudném vyřazení v poháru na půdě Nových Sadů odehrál 65 minut, další zápas proti Klokanům pak proseděl celý na lavičce. „Musí přidat na pracovitosti, aby měl větší přínos pro tým. Už několikrát jsme s jeho výkonem nebyli spokojení,“ líčil důvody opomenutí vysokého Nigerijce trenér.

Musí se probrat

Rozhodnutí realizačního týmu podporuje i rodák z Olomouce a fotbalový expert deníku Sport David Kobylík. „Poslat na hřiště Tijaniho vůbec nedává smysl. V dresu Sigmy se na hřišti jenom fláká. Já bych ho tam taky nedal. Na zápasy chodím a tady naprosto souhlasím s trenérem Janotkou,“ řekl bývalý záložník. „Tijaniho výkony jsou naprosto tristní. Myslí si o sobě, že je frajer ze Slavie a pokud se neprobere, na hřiště bych ho neposílal.“

Přitom právě nyní by se týmu hodilo, kdyby se Tijani chopil šance. „Sigma má problém střílet branky, ale není to jen o útočníkovi. Jde i o předfinální fázi a celý koncept hry. Většinu míčů nakopává, nehraje kombinačně a neprosazuje se po křídlech,“ popisuje Kobylík další nedostatky Olomouce.

Přesně to se projevilo i ve druhém poločase posledního ligového kola proti Bohemians, kdy bez klasické devítky Sigma většinu času jen bránila a nevytvořila si žádnou větší šanci. „Příležitost (na pozici útočníka) dostal Matěj Mikulenka. Musíme si nalít čistého vína, ani jemu zápas úplně nesedl,“ mrzelo Janotku.

Pro premiérový duel v hlavní fázi evropských pohárů se však trenér kvůli řadě absencí vepředu bude pravděpodobně rozhodovat právě mezi Mikulenkou a Tijanim.

Útočníci Olomouce:

hráč

minuty v sezoně

zdravotní stav

Daniel Vašulín

682 minut

zranění – natažený přitahovač

Muhamed Tijani

417 minut

zdravý

Jan Kliment

0 minut

zranění – zlomená lýtková kost

Yunusa Muritala

0 minut

zranění – zkřížený vaz v koleni

Mohamed Jásir

0 minut

nedostatek herní kondice

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů