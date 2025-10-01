Tijani marní potenciál, v Ďolíčku seděl. Myslí si, že je frajer ze Slavie, hodnotí expert
Olomouc má problémy se střílením gólů. V aktuálním ročníku Chance Ligy se radovala jen sedmkrát a z toho pět zásahů zajistil Daniel Vašulín. Jenže vysoký útočník musel po skvělém představení proti Bohemians (2:2) v poločase střídat kvůli zranění. Než aby Tomáš Janotka poslal na hřiště typologicky podobného Muhameda Tijaniho, dohrával bez klasické devítky. „Potenciál má obrovský a je strašná škoda, že jím marní. Musí přidat,“ vysvětloval trenér, proč nechal hosta ze Slavie na lavičce.
Marodka mezi útočníky Sigmy je opravdu rozsáhlá. Pro zranění jsou aktuálně mimo tahoun z minulé sezony Jan Kliment, Yunusa Muritala a kvůli nedostatku kondice se na hřišti ještě v modro-bílém neukázala ani letní posila z Teplic Jásir Núr.
O víkendu navíc na seznam lazarů přibyl i ve skvělé formě hrající Daniel Vašulín a nad jeho startem v zítřejším úvodním utkání Konferenční ligy na půdě Fiorentiny visí velký otazník. „První diagnóza je natažený přitahovač. Určitě by nám chyběl hodně, ale nechci malovat čerta na zeď. Věřím, že to bude krátkodobé,“ líčil s nadějí kouč Tomáš Janotka po sobotním utkání. Právě v Ďolíčku Vašulín zazářil dvěma góly. Nejlepší kanonýr týmu včera podstoupil vyšetření, avšak konečný verdikt ohledně jeho možného nasazení ještě nepadl. Je tedy možné, že do Itálie odcestuje kádr s jediným klasickým hrotovým útočníkem. Ovšem ten zatím v Olomouci nenadchl.
Střelci Sigmy v Chance Lize:
- Daniel Vašulín: 5
- Jáchym Šíp: 1
- Muhamed Tijani: 1
Muhamed Tijani sice v této sezoně nastoupil do devíti utkání a připsal si jeden gól. Nevalnými výkony v poslední době ovšem pozici v týmu ztrácí. Při ostudném vyřazení v poháru na půdě Nových Sadů odehrál 65 minut, další zápas proti Klokanům pak proseděl celý na lavičce. „Musí přidat na pracovitosti, aby měl větší přínos pro tým. Už několikrát jsme s jeho výkonem nebyli spokojení,“ líčil důvody opomenutí vysokého Nigerijce trenér.
Musí se probrat
Rozhodnutí realizačního týmu podporuje i rodák z Olomouce a fotbalový expert deníku Sport David Kobylík. „Poslat na hřiště Tijaniho vůbec nedává smysl. V dresu Sigmy se na hřišti jenom fláká. Já bych ho tam taky nedal. Na zápasy chodím a tady naprosto souhlasím s trenérem Janotkou,“ řekl bývalý záložník. „Tijaniho výkony jsou naprosto tristní. Myslí si o sobě, že je frajer ze Slavie a pokud se neprobere, na hřiště bych ho neposílal.“
Přitom právě nyní by se týmu hodilo, kdyby se Tijani chopil šance. „Sigma má problém střílet branky, ale není to jen o útočníkovi. Jde i o předfinální fázi a celý koncept hry. Většinu míčů nakopává, nehraje kombinačně a neprosazuje se po křídlech,“ popisuje Kobylík další nedostatky Olomouce.
Přesně to se projevilo i ve druhém poločase posledního ligového kola proti Bohemians, kdy bez klasické devítky Sigma většinu času jen bránila a nevytvořila si žádnou větší šanci. „Příležitost (na pozici útočníka) dostal Matěj Mikulenka. Musíme si nalít čistého vína, ani jemu zápas úplně nesedl,“ mrzelo Janotku.
Pro premiérový duel v hlavní fázi evropských pohárů se však trenér kvůli řadě absencí vepředu bude pravděpodobně rozhodovat právě mezi Mikulenkou a Tijanim.
Útočníci Olomouce:
hráč
minuty v sezoně
zdravotní stav
Daniel Vašulín
682 minut
zranění – natažený přitahovač
Muhamed Tijani
417 minut
zdravý
Jan Kliment
0 minut
zranění – zlomená lýtková kost
Yunusa Muritala
0 minut
zranění – zkřížený vaz v koleni
Mohamed Jásir
0 minut
nedostatek herní kondice
