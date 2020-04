Limberský do Sparty, má jasno Řepka. A poprvé si ostře rýpl do Rosického | iSport.cz

Na instagramovém účtu Tomáše Řepky přituhuje. Tentokrát si bývalý reprezentant zvolil jako téma pro diskusi se svými fanoušky novou strategii Sparty, která chce podle informací deníku Sport ve větší míře sázet na vlastní odchovance. Samotného Řepku tato představa úplně nenadchla. „Sparta není Ajax,“ upozornil – a ještě se opřel do bývalého spoluhráče z reprezentace. Co na to říkáte? Podělte se o váš názor v nových diskuzích iSport.cz.

Jak deník Sport informoval, Spartu v létě s největší pravděpodobností opustí luxusně placení cizinci Semih Kaya, Guélor Kanga či Georges Mandjeck, a jejich místa by měli zaujmout odchovanci Sparty Dominik Plechatý, Filip Havelka či Jan Fortelný.

„Co říkáte na to, že Sparta bude omlazovat kádr? Je to cesta? Za mě: nejsem proti. Některým bych šanci dal, ale stavět na nich celou sestavu nejde a chtít, aby Spartu táhli, bohužel taky ne. Zkušenosti jsou potřeba vždycky. Ve fotbale i v životě,“ odstartoval Tomáš Řepka na svém instagramovém účtu další z (ne)pravidelných debat. „Sparta není Ajax,“ dodal s tím, že už teď má letenský tým jeden z nejmladších týmů v lize.

Na námitku, že mladé spoluhráče by měl vést a usměrňovat zkušený kapitán Bořek Dočkal, reagoval Řepka jasně: „To je málo. Otázka je, proč v létě nepřišel Sivok, ale cesta s ním by byla určitě lepší. Lídr by měl být Bořek Dočkal, ale zatím to tam moc necítím. K němu si umím představit Heču a Frýdka.“

A upozornil i na jméno, které Letnou už jednou prošlo. A dodnes zde vyvolává silné negativní reakce.

„Jinak se mi v lize líbí Limberský, ať už o něm každej mele cokoli. Moc průrazných hráčů pro Spartu, která se zvedá, bohužel není,“ hodil Řepka do pléna Davida Limberského, kterému končí po sezoně v Plzni smlouva. To by teprve byla přestupová bomba…

Podle bývalého hráče Baníku, Fiorentiny či West Hamu se to zkrátka s omlazováním kádru nesmí přehánět. Sportovní ředitel Tomáš Rosický se podle něj v tomto směru vydává na hodně tenký led.

„Vždycky jsou v týmu potřeba zkušení hráči, kteří se doplní 3-4 mladými. Možná i tři by pro mě byli strop. Není možný odehrávat zápasy s mančaftem, jako je Sparta Praha, jenom na mladejch. Snad Rosický ví, co dělá… Ale mám pochybnosti. Rosický je bohužel jeden z dalších kejvačů ve vedení klubu,“ uvedl Řepka ostře na adresu bývalého spoluhráče z národního týmu.