Barokní Sparta, Big Ludo a jeho rychlíci, kartáč v Edenu. Co návraty Hranáče a Bílka?

Mizerný defenzivní výkon celého týmu, propad na 4. místo ligové tabulky – a v sobotu zápas v Ostravě proti rozjetému Baníku. „Chápu absenci Kairinena, ale to neomlouvá baroko v podání Sparty. Přepínání dozadu, reakční rychlost, obrana – to byla katastrofa. Viděl jsem podzimní Spartu,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Selhala ale i Slavia na Julisce: „Po utkání bylo docela dusno. Po přejezdu z Julisky do Edenu dostal tým kartáč od celého realizačního týmu,“ podotýká Bartoloměj Černík.