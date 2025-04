Taky nepochybuje nad tím, že Slezané znovu porazí Spartu 3:1. Ale kuchařského kolegu a kamaráda Jana Punčocháře, fanouška Letenských, popichovat nebude: „Nejsem škodolibý.“

Ale chacharem jste pořád, ne?

„Člověk se chacharem narodí, má modrobílé srdce. To nejde změnit. Celý život se vás drží baníkovská víra.“

I ve špatném období?

„I v něm. Před devíti lety jsme spadli do druhé ligy, ale fanoušci zůstali. Baník má dlouhodobě nejsilnější fanouškovskou základnu v republice.“

Ale ještě před příchodem majitele Václava Brabce nechybělo moc a Baník vůbec nebyl na fotbalové mapě...

„Pevně jsem věřil, že Ostrava nedovolí, aby Baník zanikl. Klub má dlouhou historii, vždyť na starých Bazalech hrál evropské poháry proti Bayernu a dalším velkoklubům. I kdyby se na to měla Ostrava složit, lidi by nikdy nedopustili, aby Baník zmizel ze světa.“

Přelila se současná fotbalová euforie z Ostravy i k vám do Prahy?

„Ke mně se přelévá neustále, pořád Baník sleduju. O víkendu mi to na Spartu nevyjde, protože mám děti, ale doma mám spoustu modrobílých dresů. Úzce spolupracuju s vedením. Když Baník slavil sto let, restaurace Field na Slezskoostravském hradě ve VIP sekci připravovala degustační večeře, takže za to dostávám nějaké dary. A můj čtyřletý syn je zatím chachar taky. Samozřejmě ho tady v Praze přihlásím do nějakého fotbalového klubu, ale určitě to nebude Sparta.“ (smích)

Rozumím, jsou rodinné zásady, přes které nejede vlak.

„Pokud si v budoucnu vybere náklonnost k nějakému pražskému klubu, bohužel s tím nic nenadělám. Nicméně pevně věřím, že když mu budu poctivě a pravidelně dávat baníkovskou víru, bude sám vědět, komu je správné fandit.“

Když jste vařil partnerům během oslav, Baníku se zrovna nedařilo. Nálada v regionu byla ponurá, zatímco teď by všechno asi bylo veselejší, že?

„Baník by si oslavy zasloužil v současnosti, kdy je vedení složeno z opravdu charakterních lidí. Velký dík a respekt patří i trenéru Hapalovi. Není to tak dávno, co na něj spousta fanoušků plivala a volala po jeho odvolání. Teď si myslím, že by se v Ostravě nenašel žádný pesimista, který by si to přál. A velmi sympatická je pro mě upřímná víra ve stabilizaci kádru.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Žádný strach z výprodeje mužstva?

„Četl jsem, že odejde maximálně třeba jeden hráč. A nemám obavy, že by jednoho hráče management dokonale nenahradil. Takže pro mě je skvělou zprávou, že tým zůstane víceméně pohromadě. Vždycky když v minulosti Baník udělal nějaký úspěch, následoval po sezoně rozprodej hráčů. Bylo by dobré, kdyby Baník dlouhodobě naháněl Slavii na špici.“

Spartu nezmiňujete záměrně, viďte? O největším rivalovi máte fakt jasno.

„Jasně, úplně největším rivalem Baníku je dlouhodobě Sparta. Když se však podívám na výsledky posledních let, během kterých dominovala Slavia, taky se mezi námi a Slavií odehrály skvělé zápasy. Nesmím ale taky opomenout rivalitu Baníku a Slezským FC Opava, který bohužel není úplně v kondici. Ani ve druhé lize to s nimi nevypadá dobře. Obecně ale respektuju všechny fanoušky. Každý má nárok mít víru a fandit svému klubu. Pokud je rivalita v mezích a stadion je plný, jako to bude v sobotu, vytvoří se atmosféra, která český fotbal vyšperkuje na ještě vyšší úroveň. Nepochybuju o tom, že se Baník na hřišti bude prezentovat krásným fotbalem.“

Kolegu Jana Punčocháře, jenž fandí Spartě, teď můžete popíchnout. Baník je o dva body a dvě místa před ní.

„Já ho nechám být. Chtěli titul, jsou čtvrtí...“ (smích)

Kdy a kde vaše láska ke značce FCB začala?

„Otec je baníkovec. Pamatuju, když jsme seděli vysoko na tribuně na Bazalech. Byl jsem ještě malý, takže mě víc bavilo sledovat projíždějící trolejbusy, ale postupem času láska k Baníku a fotbalu rostla. S tátou a bráchou jsme sedávali nahoře v sektoru S3, pocit sledovat fotbal na kopci je nenahraditelný.“

Hrával jste fotbal závodně?

„Deset let za Hrabovou.“

Na Baník to nebylo?

„Kdybych neměl problémy se zády, bůhví, kde bych skončil. Zase úplné kopyto jsem nebyl, v mládežnických kategoriích mě posouvali výš. V dorosteneckém věku po mně pokukovaly Vítkovice, které tehdy hrávaly dorosteneckou ligu. Takže nevím. Ukončil jsem fotbalovou dráhu kvůli zádům, která mě zlobila celou dobu. Ale já jsem rád, že jsem kuchař.“ (úsměv)

Co říkáte na projekt nových Bazalů?

„Baník patří na Slezskou, Bazaly byly vždycky chrámem. SK Slezská, o tom žádná. Jsou na to i chorály. To, že se v minulém kole před zápasem s Pardubicemi podepsalo memorandum s městem a dalšími důležitými lidmi, vzbuzuje velkou naději, že do pár let vznikne krásný čistě fotbalový stadion jen pro Baník. A hlavně znovu na Bazalech! Jen pevně doufám, že než bude stadion stát, Baník bude hrát špici ligy, abychom na novém stánku pak vítali atraktivní evropské soupeře.“

Na nových Bazalech se počítá s fajnovou restaurací, možná tušíte, kam mířím...

„...ale vedení mě ještě neoslovilo.“ (smích)

Teď vážně. Lákalo by vás to?

„Ty jo, mít hospodu na Bazalech... (přemýšlí) Na Ostravu nedám nikdy dopustit, vyrůstal jsem tam, mám tam kořeny i rodinu. Kdybych na město zanevřel, byl bych za trapáka. Měl jsem x otázek, jestli bych v Ostravě neotevřel hospodu. Kdyby mě vedení Baníku oslovilo, zda bych nechtěl mít restauraci na Bazalech, asi bych to poprvé v životě silně zvažoval.“

Jaký výsledek v sobotu tipujete?

„Minule jsem říkal výhru 3:1 a na Letné to skončilo 3:1. Takže teď říkám zase 3:1 a Baník i doma opět vyhraje 3:1.“

V tom případě by to potom chtělo udělat nějaké modrobílé menu.

„Kapra namodro!“ (smích)