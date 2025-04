Trojzubec je zpátky, Stará Sparta ještě ne. Friis udělal odvážné tahy, ale stále chybí…

Sršelo to na něj ze všech stran. Nereaguje, nic nemění, volí zvláštní tahy, nezlepšuje hráče... Po domácí porážce s Plzní (2:4) byl Lars Friis pod palbou zasloužené kritiky. Ani předtím v Liberci totiž nebyl úspěšný (0:1), kvůli čemuž se jeho tým propadl na čtvrté místo. V Ostravě se kouč ocitnul pod obrovským tlakem, třetí prohra v řadě by Pražany dostala před nadstavbou do abnormálně nekomfortní situace. Dán v ostrém šlágru překopal sestavu i formaci, Baník přehrál, zvedl týmový výkon. Ovšem to nejpodstatnější – tříbodový zisk – znovu nedoručil, jeho tým remizoval 1:1. Pořád to dře.

Bylo to docela odvážné, ale rozhodně hráčské rozhodnutí. Zrovna na rozjetý Baník, jehož středovka je jednou z nejsilnějších v tuzemsku, právě jednoho polaře „obětovat“ trojzubci. Ano, tolik omílané rozestavení 3–4–3, které Spartě dopomohlo ke dvěma titulům, je po čtyřech měsících a čtrnácti soutěžních utkáních zpátky v repertoáru. Byť bez strůjce posledního mistrovského úspěchu Veljka Birmančeviče, Srb vypadl z nominace kvůli zdravotním trablům.

„Když jsme před zápasem zvažovali, jak by Baník mohl hrát, tohle rozestavení nám do toho sedělo. Mysleli jsme si, že by se nám mohlo vyplatit mít v ofenzivní části o jednoho hráče víc. V průběhu to sice měníváme, ale tohle nám sedělo, vypadali jsme velmi dobře,“ pochvaloval si Lars Friis.

Sparta opravdu působila lépe než v minulých týdnech. Pomohl především návrat kombinačně silného režiséra Kaana Kairinena, to byla alfa a omega sebevědomějšího progresu Letenských. Cítit byla i ostrá levačka Matěje Ryneše (taky zařídila gólový centr pro Filipa Panáka) v kooperaci s Eliasem Cobbautem, druhou stranu ucpal a Ewertona vymazal Emmanuel Uchenna. „Na wingbeku jsme Učiho nečekali, to pro nás bylo překvapivé,“ přiznal kouč Baníku Pavel Hapal.

Díky staronovému schématu se napravo dostalo na Ermala Krasniqiho. Kosovan nastoupil v lize v základu poprvé od prosincového duelu s Karvinou (4:1), což bylo taky naposledy, kdy Friis použil útočné trio. „Větral obranu, ukázal svou sílu,“ vzkázal na jeho adresu Lukáš Haraslín.

Krasniqi párkrát Michalu Kohútovi či Karlu Pojeznému fakt zatopil, výborná byla především akce po čtvrthodině, kdy předložil míč do tutovky Janu Kuchtovi. Jenže centrálnímu forvardovi nevyšel krok, možná situaci podcenil, šel do „kapsy“ laxně. Od reprezentanta v nejlepším věku s cenovkou padesáti milionů korun by však člověk čekal ještě daleko víc nebezpečných akcí. A samozřejmě kvalitu, ne zbrklé řešení jako ve druhé půli, kdy se objevil před Dominikem Holcem, ale ani nezakončil, ani ve vápně nenašel parťáka Kuchtu.

„Na jeho výkonu se projevily momenty, kdy udělal chyby, ale souvisí to s tím, že dlouho nehrál. To beru na sebe. Tvořil, představoval hrozbu a dostával se do pozic pro průnikové přihrávky. Delší dobu jsem ho zklamával tím, že nedostával v základní sestavě příležitost, ale přesto druhý den po zápase vždycky přišel a bylo na něm vidět, že chce. Je sparťan, bojovník. Odehrál dobrý zápas,“ hodnotil Friis.

Sparta se zlepšila, šance ale nepřicházely

Komplexní prezentace ACS na vítkovickém stadionu se dá označit za solidní, většinu utkání měli hosté (na rozdíl od mače s Viktorií) díky Kairinenovi pod kontrolou, nicméně zároveň se nedá říct, že by si až na Sörensenovu teč zblízka vytvořili gólovky, jež by je měly posunout k výhře. Haraslín měl sice opticky dost prostoru, ale k pořádnému finále se nikdy nedostal. Spoustu střel mu hluboký ostravský blok v poslední chvíli zablokoval, marná byla i exekuce celkově deseti rohů.

Pražané si navíc vše sami zkomplikovali nedůrazným chováním ve 33. minutě. Matěj Šín využil propadlého balonu po ostrém souboji Erika Prekopa s Filipem Panákem, ve kterém se oba navzájem drželi, přehodil si špičkou nohy Asgera Sörensena, jenž šel do míče skloněnou hlavou, a pak jej na vápně rovnou ze vzduchu napálil nártem štrejchnutým šajtlí za Petera Vindahla.

Dánský brankář spolu s ostatními sparťany hned běžel protestovat, i na utlumené reakci Šína a otočení směrem k sudímu Daliboru Černému šlo vidět, že si není jistý, zda trefa bude uznána. Jednalo se o hraniční situaci, rozhodčí se nakonec nešel podívat ani na obrazovku, čili VAR Tomáš Kocourek byl s verdiktem ze hřiště zajedno. „Jak znám Spartu, divil jsem se, že mi to uznali. Ale já jsem tu nohu pak stahoval, nedotkl jsem se ho, cítil jsem, že tam ještě byla fuga,“ popisoval talent Baníku.

„Všude jsme slyšeli, že je Baník našlápnutý. Ano, byl, ale my jsme po těžké prohře s Plzní ukázali, že stále umíme hrát fotbal a stále se s námi musí počítat. Možná nás už někteří lidi odepisovali,“ ulevil si Haraslín.

Každopádně resumé šlágru není pro Spartu pozitivní, neboť Plzeň s Baníkem mají v tabulce stále všechno ve svých rukách. Oba konkurenty čekají ve zbývajících dvou kolech stejní soupeři – Dukla a Bohemians, bodové ztráty se příliš nečekají. Sparta se utká s Mladou Boleslaví a v Pardubicích, zřejmě znovu s trojzubcem. Ještě předtím se silná trojka představí ve čtvrtfinále MOL Cupu.

