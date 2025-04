Koželuh jako zbraň pro Suchopárka. Pravý bek zvedá Liberec, v čem je v lize TOP?

Boj o místenku na fotbalové EURO do 21 let vrcholí a na severu Čech se hodně výrazně hlásí jméno na pravý kraj obrany. Vzhledem k personálnímu obsazení beků a nešťastnému zranění Jaroslava Harušťáka by na Slovensko téměř s jistotou měl zamířit Josef Koželuh. Formu načasoval brilantně, ve Slovanu Liberec mu sedla změna systému. A třeba generální ředitel Jan Nezmar v něm vidí nového Vladimíra Coufala…

Linka s Coufalem se může zdát úsměvná, ale podobnosti ve stylech obránce West Hamu a rodáka z Plzně najdeme. Oba jsou neúnavní buldoci, sedí jim více čtyřobráncový systém než hra na wingbeky a oba dozráli spíše později. Na rozdíl od Coufala se o Koželuhově talentu vědělo už dlouho, s Adamem Hložkem patřil v dorosteneckých výběrech reprezentace k těm výraznějším tvářím. K přechodu mezi dospělé mu chyběla muskulatura, kterou nyní dohnal.

I to je jedním z důvodů, proč plně září „až“ ve 23 letech. Za Slovan odehrál na jaře všech devět utkání a výrazně přispěl k pozdnímu ataku na TOP šestku. Dobrým centrem vytvořil gól proti Spartě a tvrdou ranou po hezké kombinační souhře zapsal svůj první ligový gól proti Dynamu.

„Celé jaro odvádí dobré výkony, a navíc se mi zdá, že je stupňuje. Je to typ hráče, jehož sebevědomí roste, když pravidelně hraje. Navíc je atletický, pořád v náběhu. Pepovi hodně pomohlo, že jsme šli do čtyřčlenné obrany,“ zmínil kouč Radoslav Kováč změnu, ke které sáhl před zápasem s Plzní. Od té doby jeho tým neprohrál.

Koželuhova trhlina ve svalu

Proč se bek, který místo oslovení „Pepo“ preferuje fotbalovou přezdívku „Kůže“, prosadil až teď? Po přestupu za zhruba 7 milionů korun z Viktorie a lehce nervózním startu sezony přišla komplikace – na nároďáku si Koželuh přivodil trhlinu ve svalu, a ta se nezocelovala tak, jak si doktoři naplánovali. Kováč marně mladíka vyhlížel, vždy se ale jen dozvěděl, že návrat do tréninku se týden co týden odsouvá.

„Zvlášť na začátku nového angažmá je to nepříjemné, přišlo to ve fakt špatnou chvíli. Zrovna jsem se začal zabudovávat v sestavě,“ povzdechl si hráč, který se kdysi snažil prorazit i do sestavy Plzně, ale většinu času strávil na hostování (Chrudim, Zbrojovka). Po povedené zimní přípravě konečně prorazil. I dle dat.

Na jaře zaznamenává 49,4 doteků s míčem na zápas (3. nejvyšší číslo v libereckém kádru), proti Spartě jich měl 58, nejvíce v dresu domácích. Navíc vytáhl produkci centrů na 1,9 na zápas (mezi beky v TOP pětce ligy).

V čem je na jaře TOP? Z reprezentativního vzorku na tomto postu vyhrává nejvíce soubojů v lize (6,3), k tomu přidává solidní úspěšnost ve vzduchu – 60 %. Koželuha akorát nikdy nezdobila produktivita, na prvoligové a druholigové úrovni má za čtyři roky jen 3 branky a 2 asistence. Na tomto deficitu pracuje.

Pozvánka na EURO U21 by ho neměla minout, každý ligový hráč s dobrou formou je pro Jana Suchopárka vítanou zbraní. A to i přesto, že na poslední sraz byl až donominovaný za Kryštofa Daňka a podle svých slov se mu tolik nedařilo. „Za mě to byl možná nejslabší sraz. Účast na EURO je pro mě takový malý cíl, ale není to nic, na co bych se upínal,“ podotkl Koželuh.

Jeho zapojení se nabízí i vzhledem k obsazení postů. Po zranění Harušťáka se na levou stranu zřejmě přesune Martin Suchomel, napravo tak Koželuhovi zbývá boj s olomouckým Matějem Hadašem, který se rovněž nedávno potýkal se zdravotními problémy. A kdo ví, třeba by mohl přidrzlý rychlík brzy spadnout i do hledáčku Ivana Haška…

Krajní beci se šancí na EURO U21