Vlčkův dokument o návratu: Zhroutil se mi svět... Chtěl, aby lidé viděli, co fotbalisté prožívají

Přetržený přední zkřížený vaz, postranní vaz a poraněný meniskus. Nejprve obrovská fyzická bolest a následně i velmi náročné chvíle na psychiku. Jak fotbalista prožívá takto obtížné období, přibližuje stoper Slavie Tomáš Vlček v dokumentu, který mapuje osm měsíců bez fotbalu. „Ráno jel na magnetickou rezonanci a tam jsme zjistili, že to je průser,“ vzpomínala na první těžké momenty manželka Leona Vlčková.

V první chvíli nebylo jasné, jestli ještě v této sezoně oblékne dres Slavie v soutěžním zápase. Vše nakonec šlo podle plánu a závěr sezony tak 24letý odchovanec klubu stihl. „Jsem trošku blázen, takže kdyby mě nikdo nehlídal, tak jsem na hřišti tak za pět měsíců. Tohle zranění ale potřebuje víc času a vždycky jsem věřil lidem, co se o mě starali. Bez nich bych byl na hřišti daleko dřív, ale daleko dřív bych byl zase mimo,“ řekl po středeční předpremiéře dokumentu, který má být motivací pro jiné fotbalisty v podobných chvílích.

Jeho samotného pak hnal dopředu i příběh jednoho ze spoluhráčů. „Lukáš Provod se léčil s tím samým, a když ho vidíte na hřišti, tak byste to na něm nepoznali. To pro mě byla motivace, že i po tomhle zranění se to dá zvládnout. Lukáš byl i jeden z prvních, co za mnou po zranění přišel a řekl mi, co jsem potřeboval slyšet,“ děkoval Vlček kolegovi z klubu i reprezentace.

Možná ještě víc než na návrat po zranění cílí dokument na často opomíjené stránky osobního života profesionálního fotbalisty. „Je to pro lidi, aby viděli, jak my fotbalisti žijeme. A třeba i motivace pro mladé kluky, kteří zrovna začínají. Jsou tam samozřejmě starosti a i to k tomu bohužel patří,“ líčil protagonista snímku.

Ten v Museu Slavie sledovalo pár desítek diváků a rodina protagonisty filmu. „Byl jsem šťastný, že můžou vidět to, co jsem si teď prožil. Bylo to hodně dojemné, protože jsem viděl emoce ostatních lidí. Je hezké vidět, že na vás někomu záleží. Celé to hodnotím strašně kladně a moc děkuju Slavii, že mi to umožnila,“ pochvaloval si výsledný produkt dlouhého natáčení. Pro ostatní fanoušky Slavia dokument zveřejní už v pátek.