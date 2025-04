Železný Vakho, maratonec Beran a rekord v ohrožení: Tahouni Jablonce vládnou vytíženosti

Každou ligovou minutu na hřišti strávili pouze čtyři muži – a všichni mají jedno společné: jsou to gólmani. Za svým týmem stáli celou sezonu bez jediné výjimky Jan Hanuš (Jablonec), Peter Vindahl (Sparta), Adam Zadražil (Hradec Králové) a Matúš Hruška (Dukla).

Brankáře však nechme stranou, z pohledu počtu minut na trávníku je třeba vždy ocenit především hráče z pole. A v tomto pohledu přinesla základní část jeden naprosto ojedinělý úkaz – na vrcholu tabulky nejvytěžovanějších hráčů ční hned tři hráči z Jablonce, kteří budou zároveň útočit i na absolutní rekord Chance Ligy.

Úplně nad všemi vyčnívá železný srdcař Vakho. Gruzínský univerzál, který je schopný zahrát prakticky v jakékoli roli na obou krajích hřiště se objevil v základní sestavě každého zápasu aktuální sezony a odehrál už 2911 ligových minut.

Beran ztrácí dvě minuty

Kouč ho ze hry stáhl předčasně jen v pěti případech, a nikdy ne dřív než v 72. minutě. K tomu pak došlo pouze v momentě absolutní jistoty, když jeho tým proti Českým Budějovicím vedl naprosto přesvědčivě 4:0.

Druhou příčku mezi „maratonci“ drží jeho parťák ze zálohy Michal Beran. Stejně jako jeho spoluhráč, i on nastoupil ve všech třiceti kolech. A až v tom posledním se ve vytrvalostním duelu propadl za Vakha, protože ho trenér těsně před závěrečným hvizdem stáhl z placu. Na čelo tak aktuálně ztrácí dvě minuty.

Oba vytrvalci mají nyní velmi dobře našlápnuto na absolutní rekord v počtu odehraných minut. Ten nyní drží Patrik Hrošovský, který v sezoně 2018/19 zapsal v dresu Plzně dokonce 3373 minut. V pěti nadstavbových zápasech by i s nastavením měli jablonečtí odehrát ještě zhruba 500 minut, a pokud by někdo z dvojice Beran, Vakho odehrál kompletní porci, téměř jistě by si tento primát urval pro sebe.

Příliš mnoho žlutých...

Trojici nejvytěžovanějších ligových hráčů uzavírá třetí nepostradatelný muž Jablonce – Jakub Martinec. Tomu trenér Kozel věří ještě víc než prvním dvěma jmenovaným. Do sestavy ho poslal vždy, když mohl, a z placu ho předčasně stáhl pouze v jednom případě, a to v 84. minutě. Jenomže dlouhovlasý válečník nasbíral příliš mnoho žlutých karet a vinou trestu musel v prosincovém utkání v Plzni zůstat jen na tribuně.

Svou obětavost znovu dokázal i v nedávném ligovém utkání proti Pardubicím, které odehrál i přes zdravotní obtíže. „Dělali jsme maximum pro to, abych byl alespoň na osmdesát procent fit a mohl hrát. Šel jsem do toho pod prášky, ale na to se nikdo neptá. Byl jsem tam pro tým a chtěl jim pomoci. Nekouká se mi na to dobře, když nemohu zasáhnout,“ sdělil pro klubový web.

V top desítce nejvytěžovanějších hráčů ligy figurují ještě oba Martincovi kolegové z obranného trojzubce týmu – Nemanja Tekijaški a Martin Cedidla.

Nejvíce odehraných ligových minut (hráči v poli)