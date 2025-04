SESTŘIH: Plzeň - Sparta 2:0. Viktoriáni zvýšili náskok na druhém místě, Birmančevič se zranil

Vstoupit do diskuse (

Šest bodů před Spartou, čtyři k dobru vůči Baníku. Plzeň si po prvním nadstavbovém víkendu v Chance Lize významně pomohla v boji o druhé místo. Doma zdolala letenské obhájce titulu 2:0, v Ostravě jí k úspěchu pomohl nečekanou výhrou Jablonec (2:1). Postup do druhé předkola Ligy mistrů je pro Západočechy velmi blízko. Trenér Miroslav Koubek předčil kolegu Larse Friise, jemuž rozhodně nevyšel risk s nasazením mladíků Adama Ševínského a Patrika Vydry.

Ve středu rub, v neděli líc. Dvě utkání v týdnu, která spolu svedly Viktorka se Spartou, byly klišovitě řečeno zrcadlové. Zatímco na Letné vládla pár minut Plzeň, pak si však Sparta přesvědčivě uzmula postup do finále poháru, v lize Pražané udrželi úroveň jen v úvodu.

Pak uvadli, Plzeňští je skvělým výkonem přejeli. A nutno říct, že bard Miroslav Koubek znovu vyzrál na šéfa rudé lavice Larse Friise.

„Vyhrál lepší tým,“ uznal sparťanský trenér.

„Náš výkon byl mnohem lepší, diametrálně odlišný od středy. Vždycky se musíte nějak poučit. Myslím, že jsme se poučili dobře,“ trochu se pochválil Koubek. Naprosto právem! „Šlo hlavně o nasazení, agresivitu, vyšla nám sázka na jiné rozestavení a jinou typologii hráče na hrotu,“ upozornil.

Výborným tahem bylo nasazení forvarda Prince Adua, tahovějšího než je Rafiu Durosinmi. Na podzim střet se Spartou rozhodl, tentokrát ji usilovně zlobil a pomohl Pavlu Šulcovi k druhé brance. Koubkovi se rovněž povedlo přesunutí Šulce více k levé lajně, tedy ze zorného úhlu urostlého střeďáka Patrika Vydry.

Friis totiž na vysokého reprezentanta do jedenadvaceti let znovu vsadil, kvůli němu zůstal mezi náhradníky Kaan Kairinen. Obvyklého kapitána Filipa Panáka zase usadil mezi možnosti pro střídání Adam Ševínský. Po středě to byla pochopitelná volba, oba mladíci v poháru zazářili.

Jenže také riskantní, ve Štruncových sadech se ukázalo, že pro ně byl (zatím) takový duel až příliš těžkým testem.

Viktoria ve středu hřiště jasně vládla, sbírala druhé míče, navíc si její hráči - i útočníci - dokázali hledat volná místa. V tom byli precizní Šulc i Matěj Vydra. Jeho sparťanský jmenovec šel i proto hned o půli z placu. „Měl žlutou kartu, nechtěli jsme, aby byl vyloučen,“ vysvětlil Friis. „Kairinen je navíc výborný fotbalista, a proto nám pomohl,“ hodnotil trenér.

Druhý zelenáč Ševínský byl viditelně v napětí, nedařila se mu rozehrávka, nebyl tak důrazný jako minule. Při druhé trefě nezvládl souboj s Aduem.

Než však Plzeň střetnutí definitivně ovládla, všudypřítomná byla nervozita. Rivalita nepolevuje ani ve chvíli, kdy jde „jen“ o druhé místo. Milan Havel se chytil s Janem Kuchtou v kohoutím střetu. Pánové do sebe strkali hrudníky, hlavy měli těsně u sebe. Domácí kouč Koubek zase tuze často metal blesky ke sparťanské lavici, jeho častým cílem byl Friisův první asistent Michal Vávra, jenž se jako obvykle výrazně zapojoval do koučingu.

Nezdály se ani některé výroky sudího Karla Roučka, ale penalta po lehkém střetu vyšší nohy Eliase Cobbauta s Amarem Memičem ani nechtěné došlápnutí Jana Palusky na nohu Veljka Birmančeviče, po němž musel vystřídat, na trest nebyly. Stejně tak se správně nekopal po změně stran pokutový kop poté, co balon narazil do ruky sparťanského kapitána Martina Vitíka.

Rouček se však „zapotil“ v závěru první půle, již naplánoval nastavit o sedm minut, ale nakonec se hrálo téměř devět minut nad plán.

Nakonec se ukázalo, že šlo o rozhodující chvíle duelu. Nejprve se zranil po srážce s Vitíkem plzeňský brankář Martin Jedlička. Poločas sice dochytal, ale do druhého ho nahradil Viktor Baier. Mimochodem, ani jeden z mužů v zeleném dresu neměl moc práce, Letenští vystřelili jen jednou - a to lehce.

Ale zpět do nastavení prvního poločasu. Po obří strkanici, která vznikla kolem Jedličkova zranění, se do útoku dostal Šulc, jeho centr přizvedl Cobbaut, Peter Vindahl vytáhl balon na břevno, poté se k němu dostal Memič a rozhodl.

„Bylo to pro nás velká rána takhle pozdní gól na konci poločasu. Hlavně jsme však nedostatečně běhali, neměli jsme rychlé nohy,“ litoval Friis. „Myslím, že jsme byli dominantní, mohli jsme dát ještě víc branek,“ pronesl Koubek.

Jeho mužstvo je vskutku blízko. Hraje pro něj náskok, ale také fakt, že bylo po základní části výš postavená než Sparta s Baníkem, což by v případě bodové rovnosti rozhodovalo.