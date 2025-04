Lerch o druhé žluté pro Ekpaie: Tělo na tělo, rameno na rameno. Ať si každý udělá obrázek sám

To, co bylo jasné několik týdnů, je od sobotního podvečera zpečetěné. České Budějovice po šesti letech v nejvyšší soutěži sestupují do druhé ligy, navíc zapsali řadu negativních rekordů. Po prohře 1:2 s Mladou Boleslaví totiž Jihočeši ztratili i poslední zbytky teoretických nadějí na záchranu. Do kolen je srazilo podivné vyloučení Ubonga Ekpaie v závěru prvního poločasu. Kouč Jiří Lerch tak může definitivně přemítat o tom, co bude s klubem dál, jak složit konkurenceschopný kádr a co udělat pro brzký návrat mezi elitu.

Že je sestup pro Dynamo na spadnutí, bylo jasné delší dobu. Přesto, vidíte v tom třeba i výhodu, že můžete myšlenky upřít výhradně s nižší soutěží?

„Předpokládali jsme to, že sestoupíme. Bylo by bláhovství si namlouvat, že z pěti zápasů všechny vyhrajeme a Pardubice všechny prohrají, to by bylo z říše snů. Připravujeme se na druhou ligu, šanci dostávají naši kluci. Třeba Prášek odvedl skvělý výkon, lepší než v minulém kole. Chceme to dohrát se vztyčenou hlavou a docela se nám to daří.“

Nejistota ohledně avizovaného prodeje klubu, snaha o získání licence na další sezonu. Jsou to nepříjemnosti ve vašich plánech?

„To není úplně otázka na mne. Myslím, že pan doktor Koubek licenci zvládne. Je to na dobré cestě, což byl asi ten největší cíl. Co se týče nového majitele, to nikdo neví. My jedeme tak, abychom to dohráli a připravili se na druhou ligu.“

Oproti podzimním zápasům Dynamo herně tolik nestrádá, přesto pobralo o bod méně než v první části aktuální sezony. Jak je možné, že se ani jeden zápas nepovedl zlomit ve vítězství?

„Když si projdu zápasy, u kterých jsme byli, tak nám chybělo štěstíčko. Nebo naopak se od nás dost často odvrátilo. Penalty, sporná vyloučení, to šlo zpravidla proti nám. Když se to všechno sečte… Slýchávám od lidí, že nikdo nechce být ten první, kdo s námi prohraje, tomu rozumím. Přijde mi ale hloupé kopat do mrtvoly. Nebo jestli má někdo strach, že bychom se ještě zachránili, to je absurdní.“

Máte představu o tom, jak bude vypadat kádr na příští sezonu?

„Nějak to řešíme, ale je to odvislé od nového majitele, který bude mít vizi. Na to víc momentálně neumím odpovědět.“

Proti Boleslavi to z vaší strany nebylo utkání, které byste nutně museli prohrát. Souhlasíte?

„Jsem hlavně zklamaný ze zápasu, který jsme chtěli zvládnout. Boleslav není v optimální pohodě. Celé to ovlivnila druhá žlutá karta pro Ekpaie. Do té doby jsme soupeře do žádné příležitosti nepustili. Nemáme tak kvalitní kádr na to, abychom to zvládli v deseti lidech. Začali jsme podobně jako s Karvinou, kdy jsme byli ve hře, pak přišlo vyloučení a penalta. Dneska zase vyloučení. Zkrátka jsou věci, které neovlivníme. Bohužel jsme po přestávce inkasovali dvakrát od mladého Vojty. Sice jsme snížili, ale víc jsme toho neměli. Prohráli jsme, pro nás to není nic nového, ale je to ubíjející pro kluky v kabině i pro nás ostatní. Nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale ať si každý udělá obrázek sám.“

Zmínil jste druhou žlutou kartu pro Ekpaie. Jednalo se o přísný verdikt nebo snad z vašeho pohledu dokonce o nesmyslný trest?

„Byl to souboj tělo na tělo, rameno na rameno. Nebyl tam loket, prostě nic, hráči o sobě nevěděli. To, že náš hráč dostal druhou žlutou, je rozhodnutí sudího, ale nás to ovlivnilo a pro nás to znamenal obrovský zásah.“

Po vyloučení vylétla celá budějovická lavička a mohutně protestovala. Dočkal jste se od hlavního Radiny vysvětlení, proč k vyloučení došlo?

„Ne. Nějaká komunikace proběhla předtím s hráči, ale už se k tomu nechci vyjadřovat.“

Nemohla být druhá žlutá jakýmsi součtem několika ostřejších zákroků v předchozím průběhu? Pár boleslavských hráčů kvůli zranění muselo nuceně střídat.

„To je jedno, ať si sčítá, co chce. Po hráčích chceme, aby hráli důrazně. To mne tlačíte do něčeho, co nechci. Druhou půli dal tuším Vojta Hora kravatu našemu Rayanu Berberimu, žlutá karta z toho není, tak nevím.“